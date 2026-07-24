https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-ukraynaya-dogrudan-silah-satmiyor-1107532675.html

Trump: ABD, Ukrayna’ya doğrudan silah satmıyor

Trump: ABD, Ukrayna’ya doğrudan silah satmıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya doğrudan silah satmadıklarını belirterek, satışların NATO ülkelerine yapıldığını ve silahların daha sonra nasıl... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T20:20+0300

2026-07-24T20:20+0300

2026-07-24T20:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

abd

ukrayna

silah satışı

nato

washington

rusya

vladimir putin

truth social

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107513212_0:138:2621:1612_1920x0_80_0_0_e6d21c62552d09706adce72dca04ab41.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e yönelik silah politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut durumu anladığını belirten Trump, “O (Putin), silahları Ukrayna’ya değil, NATO ülkelerine sattığımı anlıyor. Onlar tam bedelini ödüyor ve bu silahların daha sonra nasıl dağıtıldığı konusunda hiçbir fikrim yok” ifadelerini kullandı.ABD ve NATO tarafından oluşturulan "PURL" girişimi, Washington’ın Kiev’e doğrudan askeri destek vermesini öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, Ukrayna için gereken ABD yapımı silah ve mühimmatlar önce Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve daha sonra Ukrayna’ya aktarılıyor.Rusya, Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmanın içine doğrudan çektiğini ve bu durumun "ateşle oynamak" olduğunu sıkça dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı. Lavrov ayrıca, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil; İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti. Kremlin ise Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakere sürecini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegsethten-biden-yonetimine-suclama-ukraynaya-muhimmat-gonderirken-kendi-stoklarimizi-tukettik-1107446400.html

ukrayna

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ukrayna, silah satışı, nato, washington, rusya, vladimir putin, truth social