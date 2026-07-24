https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-abd-ukraynaya-dogrudan-silah-satmiyor-1107532675.html
Trump: ABD, Ukrayna’ya doğrudan silah satmıyor
Trump: ABD, Ukrayna’ya doğrudan silah satmıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya doğrudan silah satmadıklarını belirterek, satışların NATO ülkelerine yapıldığını ve silahların daha sonra nasıl... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T20:20+0300
2026-07-24T20:20+0300
2026-07-24T20:20+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e yönelik silah politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut durumu anladığını belirten Trump, “O (Putin), silahları Ukrayna’ya değil, NATO ülkelerine sattığımı anlıyor. Onlar tam bedelini ödüyor ve bu silahların daha sonra nasıl dağıtıldığı konusunda hiçbir fikrim yok” ifadelerini kullandı.ABD ve NATO tarafından oluşturulan "PURL" girişimi, Washington’ın Kiev’e doğrudan askeri destek vermesini öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, Ukrayna için gereken ABD yapımı silah ve mühimmatlar önce Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve daha sonra Ukrayna’ya aktarılıyor.Rusya, Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmanın içine doğrudan çektiğini ve bu durumun "ateşle oynamak" olduğunu sıkça dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı. Lavrov ayrıca, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil; İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti. Kremlin ise Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakere sürecini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegsethten-biden-yonetimine-suclama-ukraynaya-muhimmat-gonderirken-kendi-stoklarimizi-tukettik-1107446400.html
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donald trump, abd, ukrayna, silah satışı, nato, washington, rusya, vladimir putin, truth social
donald trump, abd, ukrayna, silah satışı, nato, washington, rusya, vladimir putin, truth social
Trump: ABD, Ukrayna’ya doğrudan silah satmıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya doğrudan silah satmadıklarını belirterek, satışların NATO ülkelerine yapıldığını ve silahların daha sonra nasıl dağıtıldığıyla ilgilenmediğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Kiev'e yönelik silah politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mevcut durumu anladığını belirten Trump, “O (Putin), silahları Ukrayna’ya değil, NATO ülkelerine sattığımı anlıyor. Onlar tam bedelini ödüyor ve bu silahların daha sonra nasıl dağıtıldığı konusunda hiçbir fikrim yok” ifadelerini kullandı.
ABD ve NATO tarafından oluşturulan "PURL" girişimi, Washington’ın Kiev’e doğrudan askeri destek vermesini öngörmüyor. Bu mekanizma kapsamında, Ukrayna için gereken ABD yapımı silah ve mühimmatlar önce Avrupa ülkeleri tarafından satın alınıyor ve daha sonra Ukrayna’ya aktarılıyor.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmanın içine doğrudan çektiğini ve bu durumun "ateşle oynamak" olduğunu sıkça dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı. Lavrov ayrıca, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatıyla değil; İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde Ukraynalı personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ifade etmişti. Kremlin ise Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakere sürecini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştu.