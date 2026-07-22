Hegseth'ten Biden yönetimine suçlama: Ukrayna'ya mühimmat gönderirken kendi stoklarımızı tükettik

Bu komiteden onaylanan beş ek finansman paketi, Ukrayna’ya Amerikan stoklarından mühimmat gönderilmesini ve ardından bunların bire bir oranında yerine konmasını öngörüyordu. Ancak bu takviye, ağır işleyen bürokratik süreçler üzerinden yapılmaya çalışıldığı için gönderilen silahların yeri zamanında doldurulamadı. Bu esnada dünya genelindeki diğer tehditler de maalesef görmezden gelindi.