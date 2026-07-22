https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/hegsethten-biden-yonetimine-suclama-ukraynaya-muhimmat-gonderirken-kendi-stoklarimizi-tukettik-1107446400.html
Hegseth'ten Biden yönetimine suçlama: Ukrayna'ya mühimmat gönderirken kendi stoklarımızı tükettik
Hegseth'ten Biden yönetimine suçlama: Ukrayna'ya mühimmat gönderirken kendi stoklarımızı tükettik
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, eski Başkan Joe Biden yönetimini hedef alarak, Ukrayna'ya Amerikan mühimmat stoklarından sevkiyat yapıldığını ancak bu... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Senato Tahsisatlar Komitesi'nde konuşan Hegseth, Biden dönemindeki Ukrayna askeri yardımlarını eleştirerek Washington'ın Kiev'e yaptığı mühimmat sevkiyatlarının ABD'nin kendi rezervlerini koruyamaz hale getirdiğini belirtti. Pentagon şefi, boşalan stokların zamanında doldurulamadığına dikkat çekti.Bürokratik engellerin ulusal güvenliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Hegseth şu ifadeleri kullandı:Gecikmelerin idari zafiyetten kaynaklandığını savunan Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı bütçesi ve ordunun ihtiyaçlarının Biden yönetimi döneminde hiçbir zaman öncelikli meseleler arasında yer almadığını ifade etti.
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pete hegseth, abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, ukrayna, silah yardımı, mühimmat, stok, joe biden
pete hegseth, abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, ukrayna, silah yardımı, mühimmat, stok, joe biden
Hegseth'ten Biden yönetimine suçlama: Ukrayna'ya mühimmat gönderirken kendi stoklarımızı tükettik
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, eski Başkan Joe Biden yönetimini hedef alarak, Ukrayna'ya Amerikan mühimmat stoklarından sevkiyat yapıldığını ancak bu stokların yavaş işleyen bürokratik süreçler nedeniyle zamanında yenilenemediğini ve küresel tehditlerin göz ardı edildiğini söyledi.
Senato Tahsisatlar Komitesi'nde konuşan Hegseth, Biden dönemindeki Ukrayna askeri yardımlarını eleştirerek Washington'ın Kiev'e yaptığı mühimmat sevkiyatlarının ABD'nin kendi rezervlerini koruyamaz hale getirdiğini belirtti. Pentagon şefi, boşalan stokların zamanında doldurulamadığına dikkat çekti.
Bürokratik engellerin ulusal güvenliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Hegseth şu ifadeleri kullandı:
Bu komiteden onaylanan beş ek finansman paketi, Ukrayna’ya Amerikan stoklarından mühimmat gönderilmesini ve ardından bunların bire bir oranında yerine konmasını öngörüyordu. Ancak bu takviye, ağır işleyen bürokratik süreçler üzerinden yapılmaya çalışıldığı için gönderilen silahların yeri zamanında doldurulamadı. Bu esnada dünya genelindeki diğer tehditler de maalesef görmezden gelindi.
Gecikmelerin idari zafiyetten kaynaklandığını savunan Hegseth, ABD Savunma Bakanlığı bütçesi ve ordunun ihtiyaçlarının Biden yönetimi döneminde hiçbir zaman öncelikli meseleler arasında yer almadığını ifade etti.