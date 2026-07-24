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Kanada Başbakanı Carney: ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması durumunda çok çeşitli tepkiler verilebilir
Kanada Başbakanı Carney: ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması durumunda çok çeşitli tepkiler verilebilir
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin yüzde 50 ek gümrük vergisini yürürlüğe koyması halinde 'ne gerekiyorsa yapılacağını' söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T04:29+0300
2026-07-24T04:29+0300
2026-07-24T04:29+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
kanada
tarife
gümrük tarifesi
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini hayata geçirmesi durumunda, hükümetin çeşitli karşılık verme seçeneklerine sahip olduğunu açıkladı.Konuşmasında Carney, şu ifadeleri kullandı:Başbakan, Kanada'nın ABD'nin gümrük vergisi tehdidine derhal karşılık verebilecek durumda olduğunu, ancak bu adımın Washington ile yürütülen ticaret müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği için şimdilik tercih edilmediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağı konusunda kamuoyunu nasıl ikna edeceği sorusuna ise Carney, şu cevabı verdi:Carney, ABD'nin gümrük vergisi tehdidinin ardından iki ülke arasında tüm tarife kalemlerini kapsayan kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ulaşılması amacıyla görüşmelerin hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.
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abd, kanada, tarife, gümrük tarifesi
abd, kanada, tarife, gümrük tarifesi
Kanada Başbakanı Carney: ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması durumunda çok çeşitli tepkiler verilebilir
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin yüzde 50 ek gümrük vergisini yürürlüğe koyması halinde 'ne gerekiyorsa yapılacağını' söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini hayata geçirmesi durumunda, hükümetin çeşitli karşılık verme seçeneklerine sahip olduğunu açıkladı.
Konuşmasında Carney, şu ifadeleri kullandı:
'Ne gerekiyorsa yapmak' ifadesinin birçok boyutu var. Bu tarifeler ya da başka önlemler yürürlüğe girerse yanıt verebiliriz ve elimizde çok sayıda seçenek bulunuyor.
Başbakan, Kanada'nın ABD'nin gümrük vergisi tehdidine derhal karşılık verebilecek durumda olduğunu, ancak bu adımın Washington ile yürütülen ticaret müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği için şimdilik tercih edilmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağı konusunda kamuoyunu nasıl ikna edeceği sorusuna ise Carney, şu cevabı verdi:
"Benim ikna olmam gerekiyor, Kanada ekibinin ikna olması gerekiyor, başbakanların ikna olması gerekiyor ki bu anlaşma yazılı olduğu kağıt üzerinde bile bir değere sahip olsun.
Carney, ABD'nin gümrük vergisi tehdidinin ardından iki ülke arasında tüm tarife kalemlerini kapsayan kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ulaşılması amacıyla görüşmelerin hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.