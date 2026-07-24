https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kanada-basbakani-carney-abdnin-ek-gumruk-vergisi-uygulamasi-durumunda-cok-cesitli-tepkiler-1107508988.html

Kanada Başbakanı Carney: ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması durumunda çok çeşitli tepkiler verilebilir

Kanada Başbakanı Carney: ABD'nin ek gümrük vergisi uygulaması durumunda çok çeşitli tepkiler verilebilir

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin yüzde 50 ek gümrük vergisini yürürlüğe koyması halinde 'ne gerekiyorsa yapılacağını' söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T04:29+0300

2026-07-24T04:29+0300

2026-07-24T04:29+0300

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kanada

tarife

gümrük tarifesi

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulama tehdidini hayata geçirmesi durumunda, hükümetin çeşitli karşılık verme seçeneklerine sahip olduğunu açıkladı.Konuşmasında Carney, şu ifadeleri kullandı:Başbakan, Kanada'nın ABD'nin gümrük vergisi tehdidine derhal karşılık verebilecek durumda olduğunu, ancak bu adımın Washington ile yürütülen ticaret müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği için şimdilik tercih edilmediğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin olası bir anlaşmaya bağlı kalacağı konusunda kamuoyunu nasıl ikna edeceği sorusuna ise Carney, şu cevabı verdi:Carney, ABD'nin gümrük vergisi tehdidinin ardından iki ülke arasında tüm tarife kalemlerini kapsayan kapsamlı bir ticaret anlaşmasına ulaşılması amacıyla görüşmelerin hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.

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abd, kanada, tarife, gümrük tarifesi