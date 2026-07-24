https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-chp-5inci-siraya-geriledi-1107519892.html

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP 5'inci sıraya geriledi

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP 5'inci sıraya geriledi

Sputnik Türkiye

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasıyla birlikte TBMM'de de dengeler değişti. CHP, 5'incisıraya geriledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:55+0300

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Özgür Özel'in de aralarında olduğu 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluşuna katılmasıyla birlikte CHP, Meclis'teki ikinci büyük parti konumunu kaybederek beşinci sıraya geriledi. Sandalye sayısındaki değişimle birlikte TBMM Genel Kurulu'ndaki oturma planı da yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda ana muhalefet sırası CHP'den Yeni Parti'ye geçecek.Yeni Parti ana muhalefet partisi olduYeni sandalye dağılımına göre AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korurken, 91 milletvekili bulunan Yeni Parti ana muhalefet konumuna yükseldi. DEM Parti 56 milletvekiliyle üçüncü, MHP 46 milletvekiliyle dördüncü, CHP ise 44 milletvekiliyle beşinci sıraya geriledi. CHP'nin ardından 29 milletvekili ile İYİ Parti geliyor. Yeni Yol Partisi'nin 20 milletvekili bulunurken 11 milletvekili ise bağımsız. Sandalye dağılımındaki değişiklik nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nun oturma planı da yeniden düzenlenecek. Mevcut uygulamaya göre, en fazla milletvekiline sahip parti Genel Kurul'da sol tarafta yer alıyor, diğer partiler ise sandalye sayılarına göre sıralanıyor. Bu kapsamda ana muhalefet sırası CHP'den Yeni Parti'ye geçecek.İki grup başkanvekili yerine tek grup başkanvekili olacakMilliyet'in haberine göre, sandalye sayısındaki düşüş yalnızca siyasi sıralamayı değil, Meclis'in idari yapısını da etkileyecek. Komisyon üyelikleri, Meclis Başkanvekillikleri ve idare amirliklerinin dağılımının yeni tabloya göre yeniden şekillenmesi bekleniyor. CHP'nin milletvekili sayısının 44'e düşmesi nedeniyle partinin iki grup başkanvekili yerine tek grup başkanvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html

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