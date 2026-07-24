https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sputnikin-analizi-dolarin-guvenli-liman-statusu-tehlikede-1107528853.html

Sputnik'in analizi: Doların güvenli liman statüsü tehlikede

Sputnik'in analizi: Doların güvenli liman statüsü tehlikede

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin 'dolar' ile ilgili uyarılarını analiz eden Sputnik, Tahran'dan gelen açıklamanın üç açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:26+0300

2026-07-24T17:26+0300

2026-07-24T17:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

rusya

çin

dolar

dedolarizasyon

abbas arakçi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yalnızca Washington'a değil, Pekin'den Riyad'a kadar tüm dolar sahiplerine yönelik bir açıklama yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, dondurulan İran varlıklarını (tahminen 124 ila 167 milyar dolar arasında) Amerikan gemilerinin zararını tazmin etmek için kullanma niyetinde.Ancak Arakçi uyararak "Gelecekteki davaların masraflarını ödemek için başkasının mülküne el konulması, ortalığı ateşe veren bir emsal teşkil ediyor" diyor. Uzak geleceğe bakan Arakçi, doğrudan dünya merkez bankalarına seslenerek şu mesajı veriyor: "Eğer şu an bu paralarla kutlama yapıyor veya kazanç sağlıyorsanız şunu unutmayın, devletler el koymayı yasallaştırdığında hiçbir varlık güvende olmayacak ve ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacak."Bu açıklama üç açıdan oyunun kurallarını değiştiriyor.İlk olarak dolar, tarafsız sığınak statüsünü kaybediyor: Herkes yaptırımların mümkün olduğunu önceden biliyordu, ancak dondurulan rezervlerin doğrudan gasp edilmesi tabu olarak görülüyordu ve bu tabu artık yıkıldı. Eğer ABD, İran'ın paralarını alıp kendi çıkarları doğrultusunda harcayabilirse, yarın aynı şeyi istenmeyen herhangi bir ülkenin varlıklarıyla da yapabilir.İkinci olarak Çin ve Rusya bu durumdan kazançlı çıkıyor: Moskova ile Pekin onlarca yıldır dolara güvenmenin tehlikelerini savunuyordu; şimdi ise BRICS, Asya ve Küresel Güney'deki ortaklarına sunabilecekleri somut bir örnek elde ettiler: "Gördünüz mü, haklıydık." Bu durum, dedolarizasyon sürecini her türlü söylemden daha hızlı bir şekilde hızlandıracak.Üçüncü olarak rakamlar tek başına korkutucu: İran varlıkları Haziran ayında Tahran'ın anlaşmadaki en büyük kozu olarak serbest bırakılmıştı, şimdi ise İran'a karşı savaşan bir ülke tarafından yönetilen bir tazminat fonuna dönüştürülüyor. Bu durum, her büyük güç için rezervlerinin birer ganimete dönüşebileceğinin sinyalidir.Arakçi tehdit savurmuyor, yalnızca zincirleme reaksiyonu hesaplıyor: Onun uyarısı İran hakkında değil, tüm finansal sistemin geleceğiyle ilgili. Eğer ABD bu yoldan giderse, en çok korktuğu şeyi kendi elleriyle gerçeğe dönüştürecek ve dünya, ideolojik sebeplerle değil saf bir pragmatizmle kitlesel olarak dolardan çıkmaya başlayacak.

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rusya

çin

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abd, donald trump, i̇ran, rusya, çin, dolar, dedolarizasyon, abbas arakçi