Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sarkici-chris-brown-londradaki-gece-kulubu-kavgasinda-sucunu-kabul-etti-1107526415.html
Şarkıcı Chris Brown, Londra'daki gece kulübü kavgasında suçunu kabul etti
Şarkıcı Chris Brown, Londra'daki gece kulübü kavgasında suçunu kabul etti
Sputnik Türkiye
Chris Brown, 2023 yılında Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle görülen davada 'kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme' suçunu kabul etti... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T16:12+0300
2026-07-24T16:12+0300
yaşam
chris brown
londra
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096262748_0:26:599:364_1920x0_80_0_0_3c28dbc3954bf34d429fb84396b66e2c.jpg
ABD'li şarkıcı Chris Brown, Londra'da bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle yargılandığı davada "affray" (kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme) suçunu kabul etti. Savcılık ise daha önce yöneltilen ağır suçlamaları geri çekti.37 yaşındaki Brown, Londra'daki mahkemede görülen duruşmada savunmasını değiştirerek suçunu kabul etti. Sanatçı daha önce 2023 yılında yaşanan olayla ilgili daha ağır suçlamaları reddetmişti.Mahkemedeki anlaşma kapsamında savcılık, saldırı, ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs ve saldırı amacıyla silah bulundurma suçlamalarını düşürdü.Ne olmuştu?Brown, Şubat 2023'te Londra'nın Mayfair bölgesindeki Tape gece kulübünde müzik yapımcısı Abraham Diaw'a şişeyle saldırmakla suçlanıyordu. Şarkıcının Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edilmişti.Savcılık, kavganın kulüpte bulunan çok sayıda kişinin önünde gerçekleştiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirtmişti.Karar ekim ayında açıklanacakChris Brown, daha önce Avrupa ve Kuzey Amerika turnesine çıkabilmesini sağlayan 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı.Mahkeme, Brown'ın kefalet şartlarının devamına karar verirken, "affray" suçundan verilecek cezanın 26 Ekim tarihinde açıklanacağını duyurdu.2005 yılında müzik kariyerinde çıkış yapan Chris Brown, 2011'de "F.A.M.E." albümüyle ilk Grammy ödülünü kazanmış, bu yıl ise "11:11 (Deluxe)" albümüyle En İyi R&amp;B Albümü dalında ikinci Grammy ödülünü almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dunyaca-unlu-sarkici-chris-brown-ingilterede-tutuklandi-sarkiciya-16-milyon-dolarlik-tazminat-1096263143.html
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096262748_67:0:599:399_1920x0_80_0_0_1d43d7e1373ce1039bbd4dd61f422434.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chris brown, londra
chris brown, londra

Şarkıcı Chris Brown, Londra'daki gece kulübü kavgasında suçunu kabul etti

16:12 24.07.2026
© AP PhotoChris Brown
Chris Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AP Photo
Abone ol
Chris Brown, 2023 yılında Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle görülen davada 'kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme' suçunu kabul etti. Savcılık, bunun karşılığında daha ağır suçlamaları düşürdü.
ABD'li şarkıcı Chris Brown, Londra'da bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle yargılandığı davada "affray" (kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme) suçunu kabul etti. Savcılık ise daha önce yöneltilen ağır suçlamaları geri çekti.
37 yaşındaki Brown, Londra'daki mahkemede görülen duruşmada savunmasını değiştirerek suçunu kabul etti. Sanatçı daha önce 2023 yılında yaşanan olayla ilgili daha ağır suçlamaları reddetmişti.
Mahkemedeki anlaşma kapsamında savcılık, saldırı, ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs ve saldırı amacıyla silah bulundurma suçlamalarını düşürdü.

Ne olmuştu?

Brown, Şubat 2023'te Londra'nın Mayfair bölgesindeki Tape gece kulübünde müzik yapımcısı Abraham Diaw'a şişeyle saldırmakla suçlanıyordu. Şarkıcının Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edilmişti.
Savcılık, kavganın kulüpte bulunan çok sayıda kişinin önünde gerçekleştiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirtmişti.

Karar ekim ayında açıklanacak

Chris Brown, daha önce Avrupa ve Kuzey Amerika turnesine çıkabilmesini sağlayan 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı.
Mahkeme, Brown'ın kefalet şartlarının devamına karar verirken, "affray" suçundan verilecek cezanın 26 Ekim tarihinde açıklanacağını duyurdu.
2005 yılında müzik kariyerinde çıkış yapan Chris Brown, 2011'de "F.A.M.E." albümüyle ilk Grammy ödülünü kazanmış, bu yıl ise "11:11 (Deluxe)" albümüyle En İyi R&B Albümü dalında ikinci Grammy ödülünü almıştı.
Chris Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
DÜNYA
Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, İngiltere'de tutuklandı: Şarkıcıya 16 milyon dolarlık tazminat davası açıldı
15 Mayıs 2025, 23:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала