https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sarkici-chris-brown-londradaki-gece-kulubu-kavgasinda-sucunu-kabul-etti-1107526415.html

Şarkıcı Chris Brown, Londra'daki gece kulübü kavgasında suçunu kabul etti

Şarkıcı Chris Brown, Londra'daki gece kulübü kavgasında suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Chris Brown, 2023 yılında Londra'daki bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle görülen davada 'kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme' suçunu kabul etti... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T16:12+0300

2026-07-24T16:12+0300

2026-07-24T16:12+0300

yaşam

chris brown

londra

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ABD'li şarkıcı Chris Brown, Londra'da bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle yargılandığı davada "affray" (kamu düzenini bozacak şekilde kavga etme) suçunu kabul etti. Savcılık ise daha önce yöneltilen ağır suçlamaları geri çekti.37 yaşındaki Brown, Londra'daki mahkemede görülen duruşmada savunmasını değiştirerek suçunu kabul etti. Sanatçı daha önce 2023 yılında yaşanan olayla ilgili daha ağır suçlamaları reddetmişti.Mahkemedeki anlaşma kapsamında savcılık, saldırı, ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs ve saldırı amacıyla silah bulundurma suçlamalarını düşürdü.Ne olmuştu?Brown, Şubat 2023'te Londra'nın Mayfair bölgesindeki Tape gece kulübünde müzik yapımcısı Abraham Diaw'a şişeyle saldırmakla suçlanıyordu. Şarkıcının Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edilmişti.Savcılık, kavganın kulüpte bulunan çok sayıda kişinin önünde gerçekleştiğini ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirtmişti.Karar ekim ayında açıklanacakChris Brown, daha önce Avrupa ve Kuzey Amerika turnesine çıkabilmesini sağlayan 5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı.Mahkeme, Brown'ın kefalet şartlarının devamına karar verirken, "affray" suçundan verilecek cezanın 26 Ekim tarihinde açıklanacağını duyurdu.2005 yılında müzik kariyerinde çıkış yapan Chris Brown, 2011'de "F.A.M.E." albümüyle ilk Grammy ödülünü kazanmış, bu yıl ise "11:11 (Deluxe)" albümüyle En İyi R&B Albümü dalında ikinci Grammy ödülünü almıştı.

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