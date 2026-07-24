https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/sanchezden-ozgur-ozele-yeni-parti-mesaji-bu-cesur-karar-herkese-umut-veriyor-1107531997.html
Sanchez'den Özgür Özel'e 'Yeni Parti' mesajı: Bu cesur karar herkese umut veriyor
Sanchez'den Özgür Özel'e 'Yeni Parti' mesajı: Bu cesur karar herkese umut veriyor
Sputnik Türkiye
Pedro Sanchez imzasıyla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben yayımlanan Sosyalist Enternasyonel mektubunda, Türkiye'de kurulan Yeni Parti tebrik edildi. Detaylar haberde...
2026-07-24T19:37+0300
2026-07-24T19:37+0300
2026-07-24T19:37+0300
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pedro sanchez
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Sosyalist Enternasyonal Başkanı sıfatıyla Pedro Sanchez imzasını taşıyan 24 Temmuz 2026 tarihli mektupta, Özgür Özel'in “demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için yürüttüğü mücadelenin yakından takip edildiği” belirtildi.Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve önceki kurultay kararlarını geçersiz kıldığı belirtilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan sürece değinildi.'Gerekli bir atılım'Özel'in bu süreçte "kişisel çıkarların önüne ortak menfaati koyarak cesaretle hareket ettiği" ifade edilen mektupta, yeni partinin kurulmasının "temel ilkelerin ihlal edildiği bir dönemde gerekli bir atılım" olarak görüldüğü belirtildi.Sosyalist Enternasyonal ayrıca, yeni siyasi oluşumla yakın çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Yeni Parti'ye büyük başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.'Tam desteğimizi ifade ediyoruz'Sanchez imzalı mektubun yanı sıra Sosyalist Enternasyonel’in X hesabından yapılan paylaşımda da benzer mesajlar verildi.Paylaşımda, "Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'de Yeni Parti'nin kurulmasını demokrasiye, siyasi çoğulculuğa ve hukukun üstünlüğüne yönelik yenilenmiş bir taahhüt olarak memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.Açıklamada, "Ortak değerlerimiz ve demokratik bir gelecek vizyonumuz doğrultusunda Özgür Özel'e tam desteğimizi ifade ediyor, kendisi ve Yeni Parti ile iş birliğimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda ayrıca, "Demokratik ilkeleri korumak, temel özgürlükleri savunmak ve herkes için sosyal adaleti ilerletmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.
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pedro sanchez, özgür özel, yeni parti, haberler
pedro sanchez, özgür özel, yeni parti, haberler
Sanchez'den Özgür Özel'e 'Yeni Parti' mesajı: Bu cesur karar herkese umut veriyor
Pedro Sanchez imzasıyla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben yayımlanan Sosyalist Enternasyonel mektubunda, Türkiye'de kurulan Yeni Parti tebrik edildi. Mektupta "Bu cesur karar, ortak değerlerimiz için mücadele eden herkese umut veriyor ve onları harekete geçiriyor" ifadeleri yer aldı.
Sosyalist Enternasyonal Başkanı sıfatıyla Pedro Sanchez imzasını taşıyan 24 Temmuz 2026 tarihli mektupta, Özgür Özel'in “demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için yürüttüğü mücadelenin yakından takip edildiği” belirtildi.
Mektupta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve önceki kurultay kararlarını geçersiz kıldığı belirtilen "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan sürece değinildi.
Özel'in bu süreçte "kişisel çıkarların önüne ortak menfaati koyarak cesaretle hareket ettiği" ifade edilen mektupta, yeni partinin kurulmasının "temel ilkelerin ihlal edildiği bir dönemde gerekli bir atılım" olarak görüldüğü belirtildi.
Mektupta, "Bu cesur karar,
ortak değerlerimiz için mücadele eden herkese umut veriyor ve onları harekete geçiriyor" denildi.
Sosyalist Enternasyonal ayrıca, yeni siyasi oluşumla yakın çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Yeni Parti'ye büyük başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
'Tam desteğimizi ifade ediyoruz'
Sanchez imzalı mektubun yanı sıra Sosyalist Enternasyonel’in X hesabından yapılan paylaşımda da benzer mesajlar verildi.
Paylaşımda, "Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'de Yeni Parti'nin kurulmasını demokrasiye, siyasi çoğulculuğa ve hukukun üstünlüğüne yönelik yenilenmiş bir taahhüt olarak memnuniyetle karşılamaktadır" denildi.
Açıklamada, "Ortak değerlerimiz ve demokratik bir gelecek vizyonumuz doğrultusunda Özgür Özel'e tam desteğimizi ifade ediyor, kendisi ve Yeni Parti ile iş birliğimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca, "Demokratik ilkeleri korumak, temel özgürlükleri savunmak ve herkes için sosyal adaleti ilerletmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.