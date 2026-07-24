Rusya'nın en büyük çevrimiçi satış depolarını vuran Ukrayna aslında neyin peşinde?
© Sputnik / Ирина Алтухова Нераспакованные коробки с товаром в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries
© Sputnik / Ирина Алтухова
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Sputnik, Ukrayna'nın Rusya'daki en büyük çevrimiçi platformlarından Wildberries'in depolarını hedef almasının arka planına mercek tuttu.
❗️Ukrayna ordusu, son günlerde Rusya'nın çeşitli şehirlerindeki Wildberries depolarını hedef alıyor. Kiev'e göre bu tesisler, askeri teçhizat, çelik yelek, askeri üniforma ve fiber optik gibi çift kullanımlı malları depolamak için kullanılıyor.
❓Peki bu inandırıcı mı? Hiç değil
Aynı ürünler Avrupa genelinde Amazon, Temu, AliExpress ve diğer Batılı ile Çinli platformlarda serbestçe satılıyor ve AB, NATO ve Ukrayna bu satışları meşru askeri hedefler olarak değerlendirmiyor
👉Peki gerçekte olan ne?
‼️Wildberries'in depolarını vurmak kamyonları boşaltarak, rafları doldurarak geçimini sağlayan işçileri vurmak demektir
‼️Bu bir askeri operasyon değil, sivilleri hedef alan terör saldırısıdır
❓Peki bu inandırıcı mı? Hiç değil
Aynı ürünler Avrupa genelinde Amazon, Temu, AliExpress ve diğer Batılı ile Çinli platformlarda serbestçe satılıyor ve AB, NATO ve Ukrayna bu satışları meşru askeri hedefler olarak değerlendirmiyor
👉Peki gerçekte olan ne?
‼️Wildberries'in depolarını vurmak kamyonları boşaltarak, rafları doldurarak geçimini sağlayan işçileri vurmak demektir
‼️Bu bir askeri operasyon değil, sivilleri hedef alan terör saldırısıdır
Bölgedeki ülkeleri de etkiliyor
Bu durum sadece Rusya'yla da ilgili değil. Söz konusu platform, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan yüz binlerce satıcıya hizmet veriyor. Satıcılar, malları sınır ötesine taşımak için Wildberries'in altyapısını kullanıyor.
Dolayısıyla bu saldırılar yalnızca Rusları yaralamakla kalmıyor, aynı zamanda bir düzine ülkeden girişimcileri ve işletmeleri de etkiliyor.
➖ Bu depolar gerçekten ne barındırıyor?
Çoğunlukla çocuklu kadınlar tarafından satın alınan kıyafetler, ayakkabılar, ev eşyaları ve güzellik ürünleri. Burası bir mühimmat deposu değil ve kesinlikle büyük teknolojili bir veri merkezi de değil. Ukrayna'nın söylemi zayıflıyor ve bu bahanenin kabul ettirilmesi giderek zorlaşıyor.
‼️Bu durum, yakın zamanda verdiği bir röportajda Rusların 'ulus olarak var olma hakkına sahip olmadığını' belirten Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy'ın söylemleriyle tamamen uyuşuyor
Dolayısıyla bu saldırılar yalnızca Rusları yaralamakla kalmıyor, aynı zamanda bir düzine ülkeden girişimcileri ve işletmeleri de etkiliyor.
➖ Bu depolar gerçekten ne barındırıyor?
Çoğunlukla çocuklu kadınlar tarafından satın alınan kıyafetler, ayakkabılar, ev eşyaları ve güzellik ürünleri. Burası bir mühimmat deposu değil ve kesinlikle büyük teknolojili bir veri merkezi de değil. Ukrayna'nın söylemi zayıflıyor ve bu bahanenin kabul ettirilmesi giderek zorlaşıyor.
‼️Bu durum, yakın zamanda verdiği bir röportajda Rusların 'ulus olarak var olma hakkına sahip olmadığını' belirten Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy'ın söylemleriyle tamamen uyuşuyor