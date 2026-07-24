https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/romanyaya-ait-bir-f-16-savas-jeti-hava-sahasina-giren-dronu-dusurdu-1107519556.html

Romanya'ya ait bir F-16 savaş jeti, hava sahasına giren dron'u düşürdü

Romanya'ya ait bir F-16 savaş jeti, hava sahasına giren dron'u düşürdü

Sputnik Türkiye

Romanya Cumhurbaşkanı Nikosor Dan, savaş uçağının bu sabah ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:53+0300

2026-07-24T12:53+0300

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Cumhurbaşkanı Dan, olayın yerel saatle sabah 11.00 civarında meydana geldiğini belirterek, Romanyalı bir F-16 pilotunun ülke hava sahasına giren İHA’yı 'etkisiz hale getirdiğini' duyurdu.Açıklamada, hangi ülkeye ait olduğu henüz açıklanmayan dron'un bulunduğu bölgenin yerleşim yeri olmaması nedeniyle pilotun herhangi bir sivil riski oluşturmadan ateş açabildiği ifade edildi.Romanya Cumhurbaşkanı, olayın ardından yetkili kurumların İHA'nın düştüğü bölgede inceleme başlattığını ve olayın tüm ayrıntılarının araştırıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html

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