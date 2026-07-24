Alman Başsavcılığı: Kuzey Akım sabotajları Ukrayna'nın talimatıyla yapıldı
© AP Photo / Dmitry LovetskyIn this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline.
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemlerinin Ukrayna yönetiminin talimatı ve yönetiminde gerçekleştirildiğine dair yeni açıklama Federal Almanya Başsavcılığı'ndan geldi.
Federal Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemlerinin Ukrayna yönetiminin talimatı ve yönetiminde gerçekleştirildiğine dair yeterli şüphe bulunduğunu bildirdi.
Sputnik'e demeç veren davalı avukatı Nicola Canestrini, hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2022 tarihinde Rusya'dan Avrupa'ya uzanan iki boru hattında gerçekleşen patlamaların arkasında Kiev yönetiminin olduğuna işaret eden somut gerekçelerin yer aldığını aktardı.
Yaşanan olay sonrasında Almanya, Danimarka ve İsveç makamları kasıtlı bir sabotaj ihtimali üzerinde dururken, hatların işletmecisi Nord Stream AG ise hasarın benzersiz boyutlarda olduğunu ve onarım takviminin öngörülemediğini duyurmuştu.
Gelişmeler üzerine Rusya Başsavcılığı uluslararası terörizm eylemi suçlamasıyla soruşturma başlatırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'nın patlamalara ilişkin defalarca bilgi talep ettiğini fakat hiçbir zaman yanıt alamadığını vurgulamıştı.
Sputnik'e demeç veren davalı avukatı Nicola Canestrini, hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2022 tarihinde Rusya'dan Avrupa'ya uzanan iki boru hattında gerçekleşen patlamaların arkasında Kiev yönetiminin olduğuna işaret eden somut gerekçelerin yer aldığını aktardı.
Yaşanan olay sonrasında Almanya, Danimarka ve İsveç makamları kasıtlı bir sabotaj ihtimali üzerinde dururken, hatların işletmecisi Nord Stream AG ise hasarın benzersiz boyutlarda olduğunu ve onarım takviminin öngörülemediğini duyurmuştu.
Gelişmeler üzerine Rusya Başsavcılığı uluslararası terörizm eylemi suçlamasıyla soruşturma başlatırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Moskova'nın patlamalara ilişkin defalarca bilgi talep ettiğini fakat hiçbir zaman yanıt alamadığını vurgulamıştı.
Sabotaj sürecinde neler yaşandı?
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.
Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise patlamalara ilişkin şeffaf verileri defalarca talep etmelerine rağmen hiçbir bilgi alamadıklarını ifade etmişti.
Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına Batılı ülkelerin de desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların detaylarını özel projemizde okuyabilirsiniz.