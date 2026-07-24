https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/prof-dr-osman-bektas-anlatti-ana-marmara-fayi-neden-bu-kadar-kritik--1107512743.html

Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı: 'Ana Marmara Fayı' neden bu kadar kritik?

Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı: 'Ana Marmara Fayı' neden bu kadar kritik?

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde çok sayıda fay hattı bulunmasına rağmen en büyük yer değiştirmenin neden 'Ana Marmara Fayı' üzerinde gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Osman... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:44+0300

2026-07-24T10:44+0300

2026-07-24T10:44+0300

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deprem

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osman bektaş

marmara depremi

marmara bölgesi

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Bektaş, Marmara'da çok sayıda fay bulunmasına rağmen en büyük yer değiştirmenin neden Ana Marmara Fayı üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.'Önümüzdeki birkaç gün takip edilmeli'"Zorlanan levha, hareket için en zayıf fayı seçer" ifadelerini kullanan Bektaş, Anadolu Levhası'nın batıya doğru yılda yaklaşık 25 milimetre hareket ettiğini belirtti. GPS ölçümlerine göre bu hareketin yaklaşık 20 milimetrelik bölümünün Ana Marmara Fayı boyunca gerçekleştiğini aktardı.'En kolay kayan güzergahta gerçekleşir'Bektaş, levha hareketlerinin mekanik açıdan en zayıf ve en kolay kayabilen güzergâhlarda yoğunlaştığını vurgulayarak, Marmara Denizi'nin derin çukurlarının ince kabuk yapısı, yüksek ısı akısı ve akışkan bakımından zengin özellikleri nedeniyle bu zayıf kuşağı oluşturduğunu ifade etti.Bu nedenle levha hareketinin önemli bölümünün Ana Marmara Fayı üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Bektaş, söz konusu fayın tektonik hareket açısından bölgenin en aktif hatlarından biri olduğuna işaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/afad-duyurdu-malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1107481401.html

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deprem, marmara denizi, osman bektaş, marmara depremi, marmara bölgesi