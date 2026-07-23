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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.26'da gerçekleşen depremin derinliği 11.46... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/istanbullular-dikkat-akomdan-cumartesi-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1107480474.html
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deprem, afad, malatya
deprem, afad, malatya

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

10:42 23.07.2026 (güncellendi: 10:48 23.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Fotoğraf
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 10.26'da gerçekleşen depremin derinliği 11.46 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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