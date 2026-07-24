https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/prof-dr-orhan-sen-uyardi-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-bu-illerde-yasayanlar-dikkat--1107518461.html
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor, bu illerde yaşayanlar dikkat
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor, bu illerde yaşayanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın kuvvetli yağışların başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olacağını belirterek riskli iller için uyardı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T12:32+0300
2026-07-24T12:32+0300
2026-07-24T12:32+0300
türki̇ye
batı karadeniz
i̇stanbul
marmara bölgesi
meteoroloji
orhan şen
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1106999341_0:396:1010:964_1920x0_80_0_0_be95fb33cd317ddf338bd9d63f4cae95.jpg
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok ilde yarından itibaren kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var" dedi. Prof. Dr. Şen, geçen yıllarda sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz bölgesindeki birçok il için de uyarılarda bulundu. İstanbul için uyardı: Atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir, taşkın olabilirProf. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da 10 derecelik bir düşüş 3-4 günlük bir sürede. Bu önemli bir düşüş. Böyle bir sıcaklık düşüşlerinde atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir ki işte dünkü hadise, cumartesi günü olacak olan hadise. Cumartesi günü kuvvetli yağmur var. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var. Yağışın şiddeti büyük bir ihtimalle metrekareye 1 saatlik zaman süresinde 10 kilogramın üzerinde, 12 saatte ise 80-90 kilograma kadar çıkacak bir yağış miktarı var. Bu çok önemli bir yağış miktarı. Dolayısıyla İstanbul'a dikkat etmemiz gerekecek. Cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Taşkın ihtimali var.Bu illerde yaşayanlar dikkatSadece İstanbul ve Marmara Bölgesi değil. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Giresun. Bu bölgede 3 sene 4 sene önceki hadiseleri biliyoruz. Tekrar buralarda önemli bir yağış miktarı var. Bu büyük bir ihtimalle turuncu alarma gidecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kuvvetli-saganak-ve-ruzgar-etkili-olacak-sicakliklar-dusmeye-basliyor-1107509288.html
türki̇ye
batı karadeniz
i̇stanbul
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/04/1106999341_0:301:1010:1059_1920x0_80_0_0_e67a43331123b7022f4e5aea1ce94b2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
batı karadeniz, i̇stanbul, marmara bölgesi, meteoroloji, orhan şen, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
batı karadeniz, i̇stanbul, marmara bölgesi, meteoroloji, orhan şen, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor, bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın kuvvetli yağışların başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olacağını belirterek riskli iller için uyardı.
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok ilde yarından itibaren kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var" dedi. Prof. Dr. Şen, geçen yıllarda sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz bölgesindeki birçok il için de uyarılarda bulundu.
İstanbul için uyardı: Atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir, taşkın olabilir
Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da 10 derecelik bir düşüş 3-4 günlük bir sürede. Bu önemli bir düşüş. Böyle bir sıcaklık düşüşlerinde atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir ki işte dünkü hadise, cumartesi günü olacak olan hadise. Cumartesi günü kuvvetli yağmur var. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var. Yağışın şiddeti büyük bir ihtimalle metrekareye 1 saatlik zaman süresinde 10 kilogramın üzerinde, 12 saatte ise 80-90 kilograma kadar çıkacak bir yağış miktarı var. Bu çok önemli bir yağış miktarı. Dolayısıyla İstanbul'a dikkat etmemiz gerekecek. Cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Taşkın ihtimali var.
Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sadece İstanbul ve Marmara Bölgesi değil. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Giresun. Bu bölgede 3 sene 4 sene önceki hadiseleri biliyoruz. Tekrar buralarda önemli bir yağış miktarı var. Bu büyük bir ihtimalle turuncu alarma gidecek."