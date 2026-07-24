https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/prof-dr-orhan-sen-uyardi-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-bu-illerde-yasayanlar-dikkat--1107518461.html

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor, bu illerde yaşayanlar dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor, bu illerde yaşayanlar dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın kuvvetli yağışların başta İstanbul olmak üzere birçok ilde etkili olacağını belirterek riskli iller için uyardı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T12:32+0300

2026-07-24T12:32+0300

2026-07-24T12:32+0300

türki̇ye

batı karadeniz

i̇stanbul

marmara bölgesi

meteoroloji

orhan şen

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gök gürültülü sağanak

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Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de birçok ilde yarından itibaren kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var" dedi. Prof. Dr. Şen, geçen yıllarda sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz bölgesindeki birçok il için de uyarılarda bulundu. İstanbul için uyardı: Atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir, taşkın olabilirProf. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da 10 derecelik bir düşüş 3-4 günlük bir sürede. Bu önemli bir düşüş. Böyle bir sıcaklık düşüşlerinde atmosferde önemli hadiseler meydana gelebilir ki işte dünkü hadise, cumartesi günü olacak olan hadise. Cumartesi günü kuvvetli yağmur var. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın hemen hemen tamamında su baskınları ve taşkınlar yapabilecek bir yağış var. Yağışın şiddeti büyük bir ihtimalle metrekareye 1 saatlik zaman süresinde 10 kilogramın üzerinde, 12 saatte ise 80-90 kilograma kadar çıkacak bir yağış miktarı var. Bu çok önemli bir yağış miktarı. Dolayısıyla İstanbul'a dikkat etmemiz gerekecek. Cumartesi günü önemli bir yağış geliyor. Taşkın ihtimali var.Bu illerde yaşayanlar dikkatSadece İstanbul ve Marmara Bölgesi değil. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun ve Giresun. Bu bölgede 3 sene 4 sene önceki hadiseleri biliyoruz. Tekrar buralarda önemli bir yağış miktarı var. Bu büyük bir ihtimalle turuncu alarma gidecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kuvvetli-saganak-ve-ruzgar-etkili-olacak-sicakliklar-dusmeye-basliyor-1107509288.html

türki̇ye

batı karadeniz

i̇stanbul

marmara bölgesi

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