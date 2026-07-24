Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak: Sıcaklıklar düşmeye başlıyor
© AAYağış
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz'de başlayan sağanak akşam saatleri itibariyle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak. Sıcaklıklar geceden itibaren düşmeye başlayacak. Ege ve Marmara'da rüzgarın şiddeti artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz hava durumu tahminlerine göre (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı bugün mevsim normalleri civarında seyrederken yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bursa - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Denizli - 34°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
İzmir - 33°C - Parçalı bulutlu
Muğla - 32°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Adana - 34°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 34°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 32°C - Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir - 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya - 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir - 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 33°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 29°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık