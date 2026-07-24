https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kuvvetli-saganak-ve-ruzgar-etkili-olacak-sicakliklar-dusmeye-basliyor-1107509288.html

Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak: Sıcaklıklar düşmeye başlıyor

Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak: Sıcaklıklar düşmeye başlıyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz'de başlayan sağanak akşam saatleri itibariyle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T07:16+0300

2026-07-24T07:16+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz hava durumu tahminlerine göre (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı bugün mevsim normalleri civarında seyrederken yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html

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