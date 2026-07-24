https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/peynir-fabrikasi-kanalizasyona-kacak-hat-cekti-fabrikaya-2-milyon-tl-ceza-kesildi-1107532546.html

Peynir fabrikası kanalizasyona kaçak hat çekti: Fabrikaya 2 milyon TL ceza kesildi

Peynir fabrikası kanalizasyona kaçak hat çekti: Fabrikaya 2 milyon TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir peynir üretim tesisine, arıtılmamış endüstriyel atık suyu kaçak hatla kanalizasyon sistemine bıraktığı... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T20:16+0300

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Hendek Dinsiz Deresi'ndeki kirlilik artışı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve SASKİ ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Ekiplerin Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir peynir fabrikasında yaptığı denetimde, işletmeye ait atık suların izinsiz oluşturulan yer altı depoya aktarıldığı, ardından arıtılmadan kaçak hat üzerinden kanalizasyon sistemine verildiği tespit edildi.Usulsüzlük nedeniyle SASKİ tarafından işletmeye 2 milyon 153 bin lira ceza kesilirken, işletme yetkilisi hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan adli işlem başlatıldı.

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