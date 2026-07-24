https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-rusya-cin-ve-irandan-130-universite-ve-arastirma-kurulusunu-ulusal-guvenlik-tehdidi-1107508520.html

Pentagon; Rusya, Çin ve İran’dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ‘ulusal güvenlik tehdidi’ listesine aldı

Pentagon; Rusya, Çin ve İran’dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ‘ulusal güvenlik tehdidi’ listesine aldı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran’dan toplam 130 bilimsel ve... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T01:08+0300

2026-07-24T01:08+0300

2026-07-24T01:08+0300

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ulusal güvenlik

teknoloji

yükseköğretim

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Listede Rusya'dan, aralarında Moskova Devlet Üniversitesi (MGU), Yüksek Ekonomi Okulu ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş bulunuyor.Pentagon, bu kurumları "hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla" suçluyor.Amerikan araştırmacılarına ve sanayi ortaklarına bu kurumlarla iş birliği konusunda “özel ihtiyat” çağrısında bulunan Pentagon’un açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor.

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abd savunma bakanlığı, pentagon, rusya, çin, i̇ran, moskova devlet üniversitesi (mgu), ulusal güvenlik, teknoloji, yükseköğretim