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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-rusya-cin-ve-irandan-130-universite-ve-arastirma-kurulusunu-ulusal-guvenlik-tehdidi-1107508520.html
Pentagon; Rusya, Çin ve İran’dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ‘ulusal güvenlik tehdidi’ listesine aldı
Pentagon; Rusya, Çin ve İran’dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ‘ulusal güvenlik tehdidi’ listesine aldı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran’dan toplam 130 bilimsel ve... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T01:08+0300
2026-07-24T01:08+0300
dünya
abd savunma bakanlığı
pentagon
rusya
çin
i̇ran
moskova devlet üniversitesi (mgu)
ulusal güvenlik
teknoloji
yükseköğretim
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Listede Rusya'dan, aralarında Moskova Devlet Üniversitesi (MGU), Yüksek Ekonomi Okulu ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş bulunuyor.Pentagon, bu kurumları "hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla" suçluyor.Amerikan araştırmacılarına ve sanayi ortaklarına bu kurumlarla iş birliği konusunda “özel ihtiyat” çağrısında bulunan Pentagon’un açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/cinli-uzman-pentagonun-114-trilyon-dolarlik-rekor-butcesi-abdyi-borc-tuzagina-surukluyor-1107503889.html
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abd savunma bakanlığı, pentagon, rusya, çin, i̇ran, moskova devlet üniversitesi (mgu), ulusal güvenlik, teknoloji, yükseköğretim
abd savunma bakanlığı, pentagon, rusya, çin, i̇ran, moskova devlet üniversitesi (mgu), ulusal güvenlik, teknoloji, yükseköğretim

Pentagon; Rusya, Çin ve İran’dan 130 üniversite ve araştırma kuruluşunu ‘ulusal güvenlik tehdidi’ listesine aldı

01:08 24.07.2026
© Fotoğraf : Public DomainABD Savunma Bakanlığı, Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Fotoğraf : Public Domain
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddia edilen kuruluşlar listesine Rusya, Çin ve İran’dan toplam 130 bilimsel ve eğitim kurumunu ekledi.
Listede Rusya'dan, aralarında Moskova Devlet Üniversitesi (MGU), Yüksek Ekonomi Okulu ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi gibi önde gelen yükseköğretim kurumlarının da yer aldığı 33 kuruluş bulunuyor.
Pentagon, bu kurumları "hükümet tarafından finanse edilen araştırmaların sonuçlarının kötüye kullanılma riskini artıran faaliyetlerde bulunmakla" suçluyor.
Amerikan araştırmacılarına ve sanayi ortaklarına bu kurumlarla iş birliği konusunda “özel ihtiyat” çağrısında bulunan Pentagon’un açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
Yerli araştırmacılara, akademik kuruluşlara ve sanayi sektöründeki ortaklara, bu listeye alınan herhangi bir kurumla iş birliği, finansman veya veri paylaşımı imkanlarını değerlendirirken özel bir ihtiyat göstermelerini tavsiye ediyoruz.
Pentagon, söz konusu adımın ulusal güvenlik için risk oluşturduğu iddia edilen ülkelere teknoloji transferini engellemek amacıyla atıldığını savunuyor.
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