https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-iran-savasinda-olen-abd-askeri-sayisini-18den-14e-dusurdu-1107512145.html

Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü

Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü

Sputnik Türkiye

Pentagon'un resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:07+0300

2026-07-24T10:07+0300

2026-07-24T10:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

pentagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106059561_0:10:848:486_1920x0_80_0_0_415c83174b92220daa62cef46e716aee.png

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta ölen ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e düşürüldü. Güncellemenin gerekçesi konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.The New York Times'ın haberine göre, Pentagon'un kamuoyuna açık verilerinde savaşta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 18'den 14'e revize edildi.Yetkililer farklı değerlendirmelerde bulunduİsmi açıklanmayan üç askeri yetkili ile bir Pentagon sözcüsü, söz konusu değişikliğin nedeni hakkında birbirinden farklı değerlendirmelerde bulundu.Askeri yetkililer, dört askerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanının ardından hayatını kaybettiği gerekçesiyle resmi savaş kayıpları listesinden çıkarıldığını öne sürdü.Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise değişikliğin, internet sitesinde yaşanan geçici bir veri aksaklığından kaynaklandığını ve sorunun kısa sürede giderileceğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada savaşta ölen ABD askeri sayısının 18 olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump-abdnin-kaybini-ilk-kez-acikladi-iran-saldirilarinda-18-asker-oldu-1107451628.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, pentagon