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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/pentagon-iran-savasinda-olen-abd-askeri-sayisini-18den-14e-dusurdu-1107512145.html
Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü
Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü
Sputnik Türkiye
Pentagon'un resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:07+0300
2026-07-24T10:07+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta ölen ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e düşürüldü. Güncellemenin gerekçesi konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.The New York Times'ın haberine göre, Pentagon'un kamuoyuna açık verilerinde savaşta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 18'den 14'e revize edildi.Yetkililer farklı değerlendirmelerde bulunduİsmi açıklanmayan üç askeri yetkili ile bir Pentagon sözcüsü, söz konusu değişikliğin nedeni hakkında birbirinden farklı değerlendirmelerde bulundu.Askeri yetkililer, dört askerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanının ardından hayatını kaybettiği gerekçesiyle resmi savaş kayıpları listesinden çıkarıldığını öne sürdü.Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise değişikliğin, internet sitesinde yaşanan geçici bir veri aksaklığından kaynaklandığını ve sorunun kısa sürede giderileceğini belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada savaşta ölen ABD askeri sayısının 18 olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump-abdnin-kaybini-ilk-kez-acikladi-iran-saldirilarinda-18-asker-oldu-1107451628.html
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abd, donald trump, pentagon
abd, donald trump, pentagon

Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını 18'den 14'e düşürdü

10:07 24.07.2026
© AP Photo / Charles DharapakABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
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Pentagon'un resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e güncellendi. Değişikliğin nedeni konusunda askeri yetkililer ile Pentagon Sözcülüğü farklı açıklamalar yaptı.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) resmi internet sitesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta ölen ABD askerlerinin sayısı 18'den 14'e düşürüldü. Güncellemenin gerekçesi konusunda ise farklı açıklamalar yapıldı.
The New York Times'ın haberine göre, Pentagon'un kamuoyuna açık verilerinde savaşta hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 18'den 14'e revize edildi.

Yetkililer farklı değerlendirmelerde bulundu

İsmi açıklanmayan üç askeri yetkili ile bir Pentagon sözcüsü, söz konusu değişikliğin nedeni hakkında birbirinden farklı değerlendirmelerde bulundu.
Askeri yetkililer, dört askerin ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanının ardından hayatını kaybettiği gerekçesiyle resmi savaş kayıpları listesinden çıkarıldığını öne sürdü.
Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez ise değişikliğin, internet sitesinde yaşanan geçici bir veri aksaklığından kaynaklandığını ve sorunun kısa sürede giderileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada savaşta ölen ABD askeri sayısının 18 olduğunu ifade etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı: İran saldırılarında 18 asker öldü
22 Temmuz, 10:32
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