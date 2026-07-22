https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trump-abdnin-kaybini-ilk-kez-acikladi-iran-saldirilarinda-18-asker-oldu-1107451628.html

Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı: İran saldırılarında 18 asker öldü

Trump, ABD'nin kaybını ilk kez açıkladı: İran saldırılarında 18 asker öldü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Trump'ın... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T10:32+0300

2026-07-22T10:32+0300

2026-07-22T10:32+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

abd

haberler

abd

i̇ran

afganistan

pentagon

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

savunma bakanlığı

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yer aldığı savaşlardaki asker kayıplarını karşılaştıran bir tablo paylaştı. Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Trump'ın paylaşımında Afganistan, Irak, Vietnam ve Kore savaşlarının yanı sıra İran'daki çatışmalara da yer verildi. İran başlığında ise "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü" ifadesi kullanıldı.Trump'ın açıklaması yeni kayba işaret ettiTrump'ın açıkladığı rakam, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından daha önce kamuoyuna duyurulan resmi kayıpların üzerine yeni bir can kaybını işaret etti.CENTCOM, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırıda 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu açıklamıştı.Pentagon da yaşamını yitiren iki askerin kimliklerinin tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.Irak'ta da bir ABD askeri yaşamını yitirmiştiCENTCOM, 18 Temmuz'da Irak'ta İran'a ait bir insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Bu olayın ardından, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta hayatını kaybettiği açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye yükselmişti.Trump'ın son paylaşımında ise toplam kayıp sayısının 18 olarak verilmesi, çatışmalarda bir ABD askerinin daha hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Ancak yeni kayba ilişkin ayrıntılar veya ölümün nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-riyadla-nukleer-anlasmaya-onay-30-yil-onlarca-milyar-dolar-1107449421.html

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donald trump, abd, haberler, abd, i̇ran, afganistan, pentagon, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), savunma bakanlığı