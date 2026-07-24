https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/onceki-ziyareti-iptal-edilen-netanyahunun-sali-gunu-abdde-trumpla-gorusecegi-duyuruldu-1107529110.html

Önceki ziyareti iptal edilen Netanyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu

Önceki ziyareti iptal edilen Netanyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.anyahu'nun... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:47+0300

2026-07-24T17:47+0300

2026-07-24T17:47+0300

dünya

benjamin netanyahu

donald trump

haberler

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmıştı.Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.Daha önceki ziyareti iptal olmuştuİsrail Başbakanı, Dünya Kupası finalinin yapıldığı hafta sonu Trump ile görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi. Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu. Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yoktu.’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-netanyahu-amerika-birlesik-devletlerinde-bulundugu-surece-tutuklanmayacak-1107407249.html

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benjamin netanyahu, donald trump, haberler