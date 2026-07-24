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Önceki ziyareti iptal edilen Netanyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu
Önceki ziyareti iptal edilen Netanyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.anyahu'nun... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T17:47+0300
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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmıştı.Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.Daha önceki ziyareti iptal olmuştuİsrail Başbakanı, Dünya Kupası finalinin yapıldığı hafta sonu Trump ile görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi. Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu. Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yoktu.’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-netanyahu-amerika-birlesik-devletlerinde-bulundugu-surece-tutuklanmayacak-1107407249.html
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benjamin netanyahu, donald trump, haberler
benjamin netanyahu, donald trump, haberler

Önceki ziyareti iptal edilen Netanyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu

17:47 24.07.2026
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.anyahu'nun, salı günü ABD'de Trump'la görüşeceği duyuruldu
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.
İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmıştı.
Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.

Daha önceki ziyareti iptal olmuştu

İsrail Başbakanı, Dünya Kupası finalinin yapıldığı hafta sonu Trump ile görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu’ya randevu vermedi.
Amerika merkezli Axios haber sitesinin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri için, İsrail basınında, Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında pazartesi bir görüşme olacağı haberlerini okumak ‘sürpriz’ oldu. Habere göre, ‘planlanmış bir görüşme yoktu.’
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
DÜNYA
Trump: Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak
20 Temmuz, 20:01
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