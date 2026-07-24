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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bahceli-ozeli-arayarak-tebrik-etti-keske-ayrilik-olmasaydi-1107530967.html
Bahçeli, Özel'i arayarak tebrik etti: 'Keşke ayrılık olmasaydı'
Bahçeli, Özel'i arayarak tebrik etti: 'Keşke ayrılık olmasaydı'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T18:40+0300
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poli̇ti̇ka
özgür özel
mhp
yeni parti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak YENİ Parti'nin kuruluşunu kutladığını açıkladı.Özel, Bahçeli'nin görüşmede, "Keşke ayrılık olmasaydı" ifadelerini kullandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/yeni-partide-yonetim-kadrolari-belli-oldu-grup-baskanvekilleri-secildi-1107529353.html
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özgür özel, mhp, yeni parti, devlet bahçeli
özgür özel, mhp, yeni parti, devlet bahçeli

Bahçeli, Özel'i arayarak tebrik etti: 'Keşke ayrılık olmasaydı'

18:40 24.07.2026
© AA / Harun ÖzalpCHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA / Harun Özalp
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla arayarak YENİ Parti'nin kuruluşunu kutladığını açıkladı.
Özel, Bahçeli'nin görüşmede, "Keşke ayrılık olmasaydı" ifadelerini kullandığını söyledi.
Yeni Parti logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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