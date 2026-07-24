https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/lubnanda-bati-zavtar-sakinlerine-evlerini-gormek-icin-ilk-kez-giris-izni-verildi-1107528168.html

Lübnan'da Batı Zavtar sakinlerine evlerini görmek için ilk kez giriş izni verildi

Lübnan'da Batı Zavtar sakinlerine evlerini görmek için ilk kez giriş izni verildi

Sputnik Türkiye

Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekildiği Batı Zavtar beldesinde pilot bölge uygulaması kapsamında bölge sakinlerine evlerini ve arazilerini görmek için... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T17:07+0300

2026-07-24T17:07+0300

2026-07-24T17:07+0300

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Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından kontrolü devraldığı Batı Zavtar beldesinde yaşayan ailelere, evlerini ve arazilerini görebilmeleri için ilk kez kısa süreli giriş izni verdi. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye kalıcı dönüşler ise henüz başlamadı.Yaklaşık dört gündür belde girişinde bekleyen Batı Zavtar sakinleri, Lübnan ordusunun koordinasyonunda gruplar halinde araçlarla bölgeye götürüldü. Aileler, evlerini ve arazilerini kısa süreli ziyaret ettikten sonra beldeden ayrıldı.Lübnan ordusu, bölgede mayın ve patlayıcı arama-tarama faaliyetleri ile diğer güvenlik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bu nedenle sivillerin kalıcı dönüşüne henüz izin verilmediğini açıkladı.Lübnanlı yetkililer de İsrail saldırılarında Batı Zavtar'ın büyük ölçüde yıkıma uğradığını ve güvenli geri dönüş için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.'Bu şartlarda henüz yaşanmaz'Evini görmek için sabah saatlerinden itibaren beklediğini söyleyen Zeynep Nurreddin, AA'nın haberinde şunları kaydetti. Yıkılan evini görmek istediğini belirten Nurreddin, "İnşallah yeniden döneceğiz. Çok şükür. Ama bu şartlarda henüz beldede yaşanmaz" dedi.Alya Ebu Zeyn ise hem kendi evinin hem de çocuklarının evlerinin tamamen yıkıldığını belirterek, buna rağmen son durumu görmek istediğini söyledi. Ordunun bölgede bulunmasının güvenlik açısından önemli olduğunu ifade eden Ebu Zeyn, izin verilmesi halinde beldede kalmak istediğini dile getirdi.Yaklaşık üç aydır beldelerinden uzakta olduklarını belirten Mervan Hıreyç de evlerinin yıkıldığını ve kalan yapıların da yakıldığını öne sürerek yaşadıkları yıkımı anlattı.Pilot bölge uygulamasıABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz'da Lübnan, ABD ve İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması kapsamında, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) gözetiminde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından 21 Temmuz'da Batı Zavtar'da konuşlanarak güvenlik ve arama-tarama faaliyetlerine başlamıştı.Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise 22 Temmuz'da Batı Zavtar'ı ziyaret ederek beldeye Lübnan bayrağı dikmişti.

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