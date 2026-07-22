https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-lubnan-adimi-41-yillik-karar-degisti-1107446524.html
Trump'tan Lübnan adımı: 41 yıllık karar değişti
Trump'tan Lübnan adımı: 41 yıllık karar değişti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD'den Lübnan'a direkt uçuş onayı verdi. ABD, 1985'ten bu... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki hava ulaşımına ilişkin yeni bir karar aldığını bildirdi.Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadelerini kullandı.Selam'dan teşekkürLübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Trump'ın Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönündeki kararına teşekkür etti.ABD ile Lübnan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının, iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimi güçlendireceğini, aynı zamanda Lübnan ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir fırsat oluşturacağını belirten Selam, bu gelişmenin olumlu sonuçlar doğurmasını beklediklerini kaydetti.ABD, 1985 yılında TWA'ya ait bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-baskani-trump-ile-lubnan-cumhurbaskani-avn-gorustu-lubnan-israil-anlasmasi-ele-alindi-1106822389.html
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abd, lübnan, donald trump, uçuş
abd, lübnan, donald trump, uçuş
Trump'tan Lübnan adımı: 41 yıllık karar değişti
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD'den Lübnan'a direkt uçuş onayı verdi. ABD, 1985'ten bu yana Lübnan'a direkt uçuş gerçekleştirmiyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki hava ulaşımına ilişkin yeni bir karar aldığını bildirdi.
Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadelerini kullandı.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Trump'ın Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönündeki kararına teşekkür etti.
ABD ile Lübnan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının, iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimi güçlendireceğini, aynı zamanda Lübnan ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir fırsat oluşturacağını belirten Selam, bu gelişmenin olumlu sonuçlar doğurmasını beklediklerini kaydetti.
ABD, 1985 yılında TWA'ya ait bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşlarını durdurma kararı almıştı.