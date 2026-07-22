https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/trumptan-lubnan-adimi-41-yillik-karar-degisti-1107446524.html

Trump'tan Lübnan adımı: 41 yıllık karar değişti

Trump'tan Lübnan adımı: 41 yıllık karar değişti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD'den Lübnan'a direkt uçuş onayı verdi. ABD, 1985'ten bu... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T01:32+0300

2026-07-22T01:32+0300

2026-07-22T01:32+0300

dünya

abd

lübnan

donald trump

uçuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107439305_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_75e9a0db539d525150a2bad27970ed03.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki hava ulaşımına ilişkin yeni bir karar aldığını bildirdi.Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadelerini kullandı.Selam'dan teşekkürLübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Trump'ın Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuş gerçekleştirmesine izin verilmesi yönündeki kararına teşekkür etti.ABD ile Lübnan arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının, iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimi güçlendireceğini, aynı zamanda Lübnan ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir fırsat oluşturacağını belirten Selam, bu gelişmenin olumlu sonuçlar doğurmasını beklediklerini kaydetti.ABD, 1985 yılında TWA'ya ait bir yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Amerikan hava yolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-baskani-trump-ile-lubnan-cumhurbaskani-avn-gorustu-lubnan-israil-anlasmasi-ele-alindi-1106822389.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, lübnan, donald trump, uçuş