https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html
AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek
AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM, sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T13:14+0300
2026-07-20T13:14+0300
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akom
i̇stanbul
marmara bölgesi
yağmur
sağanak yağış uyarısı
hava sıcaklığı
istanbul hava durumu
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İstanbul'da hava sıcaklıklarına yağmur arası geliyor. Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkili olacağını belirten AKOM, hava sıcaklıklarının da 7-8 derece düşeceğini duyurdu. Çarşamba gününe dikkat AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıkların 33 dereceleri bulacak. Çarşamba gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava kendini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıklar da kademeli olarak 7-8 derece düşecek. Sıcak hava pazardan sonra geri geliyorÇarşamba günü 32 derece olması beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü de devam etmesi beklenen yağmurla 26 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağmurun cuma ve cumartesi günü de etkisini hissettirmesi bekleniyor. Kademeli olarak düşen hava sıcaklığının cumartesi günü 25 dereceye kadar gerileyeceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/3-gunluk-kavurucu-sicakliklar-basliyor-bugun-hava-nasil-olacak--1107377533.html
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akom, i̇stanbul, marmara bölgesi, yağmur, sağanak yağış uyarısı, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu
akom, i̇stanbul, marmara bölgesi, yağmur, sağanak yağış uyarısı, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu
AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek
İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM, sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu havanın 4 gün İstanbul'u etkisi altına alacağını duyurdu.
İstanbul'da hava sıcaklıklarına yağmur arası geliyor. Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkili olacağını belirten AKOM, hava sıcaklıklarının da 7-8 derece düşeceğini duyurdu.
AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıkların 33 dereceleri bulacak. Çarşamba gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava kendini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıklar da kademeli olarak 7-8 derece düşecek.
Sıcak hava pazardan sonra geri geliyor
Çarşamba günü 32 derece olması beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü de devam etmesi beklenen yağmurla 26 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağmurun cuma ve cumartesi günü de etkisini hissettirmesi bekleniyor. Kademeli olarak düşen hava sıcaklığının cumartesi günü 25 dereceye kadar gerileyeceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor.