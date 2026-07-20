https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/akom-istanbullulari-uyardi-sicakliklar-dusecek-yagmur-4-gun-surecek-1107391958.html

AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek

AKOM İstanbulluları uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur 4 gün sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan sıcak hava çarşamba gününden itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak. AKOM, sıcaklıkların 7-8 derece düşeceğini belirtirken yağmurlu... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:14+0300

2026-07-20T13:14+0300

2026-07-20T13:14+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul

marmara bölgesi

yağmur

sağanak yağış uyarısı

hava sıcaklığı

istanbul hava durumu

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İstanbul'da hava sıcaklıklarına yağmur arası geliyor. Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkili olacağını belirten AKOM, hava sıcaklıklarının da 7-8 derece düşeceğini duyurdu. Çarşamba gününe dikkat AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıkların 33 dereceleri bulacak. Çarşamba gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava kendini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıklar da kademeli olarak 7-8 derece düşecek. Sıcak hava pazardan sonra geri geliyorÇarşamba günü 32 derece olması beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü de devam etmesi beklenen yağmurla 26 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağmurun cuma ve cumartesi günü de etkisini hissettirmesi bekleniyor. Kademeli olarak düşen hava sıcaklığının cumartesi günü 25 dereceye kadar gerileyeceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığının pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/3-gunluk-kavurucu-sicakliklar-basliyor-bugun-hava-nasil-olacak--1107377533.html

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akom, i̇stanbul, marmara bölgesi, yağmur, sağanak yağış uyarısı, hava sıcaklığı, istanbul hava durumu