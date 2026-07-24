https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kilicdaroglundan-chpdeki-istifalar-sonrasi-ilk-paylasim-1107526129.html

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifasının ardından bir paylaşım yaptı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T16:11+0300

2026-07-24T16:11+0300

2026-07-24T16:11+0300

poli̇ti̇ka

kemal kılıçdaroğlu

chp

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmak için istifasıyla sonuçlandı. Özel ve arkadaşları bugün partiden istifa edip Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti .Partinin kuruluş işlemleri resmi olarak başlatılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı."Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel