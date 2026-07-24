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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifasının ardından bir paylaşım yaptı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T16:11+0300
2026-07-24T16:11+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmak için istifasıyla sonuçlandı. Özel ve arkadaşları bugün partiden istifa edip Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti .Partinin kuruluş işlemleri resmi olarak başlatılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı."Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ozgur-ozel-chpden-istifa-etti-1107513641.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel
kemal kılıçdaroğlu, chp, özgür özel

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım

16:11 24.07.2026
© Muhammed Abdullah KurtarKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Muhammed Abdullah Kurtar
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifasının ardından bir paylaşım yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmak için istifasıyla sonuçlandı. Özel ve arkadaşları bugün partiden istifa edip Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti .
Partinin kuruluş işlemleri resmi olarak başlatılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kağıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
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Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti: Tüm oyları alarak YENİ Parti'nin Genel Başkanı oldu
10:55
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