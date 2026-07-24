https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/kalibaf-israilin-islam-ulkelerinin-bir-numarali-dusmani-oldugunu-soyledi-1107518605.html
Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi
Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Washington’ın ardından ikinci yurtdışı ziyaretinde Tahran’a giden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşen İran Meclis Başkanı Muhabbed Bakır Kalibaf "İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı" olduğunu söyledi.
2026-07-24T12:33+0300
2026-07-24T12:33+0300
2026-07-24T12:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Zeydi başkent Tahran'da bir araya geldi.Görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin bölgesel önemine dikkati çeken Kalibaf, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.Kalibaf, ajansa göre İsrail’in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu belirterek, İran ve Irak'ın, İsrail karşısında, İslam ülkeleri arasındaki birliğin korunması yönünde sağladığı işbirliğinin etkili olduğunu söyledi.Irak Başbakanı Zeydi de İran ile Irak'ın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı bölgede yer almaları nedeniyle ortak olduklarını dile getirdi.Önce Washington’a ardından Tahran’a gittiIrak Başbakanı Ali ez-Zeydi, geçen hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde, İran ile “uluslararası karayolu taşımacılığı” anlaşması imzalandığını açıkladı.Zeydi'nin Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, Zeydi'nin Tahran'da İran tarafı ile yapılan geniş kapsamlı görüşmelerde Irak heyetine başkanlık ettiği ifade edildi.Açıklamada, Zeydi'nin İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile bir araya geldiği kaydedildi.Zeydi'nin Tahran ziyaretinde Irak ile İran arasında mutabakat zaptı ve anlaşmaların imzalandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmalar arasında "Uluslararası karayolu eşya ve yük taşımacılığı" anlaşmasının bulunduğu bilgisi yer aldı.Başkent Bağdat ve İran'ın Kirmanşah-Hüsrevi-Hanekin kentlerini demiryolu ile birbirine bağlamaya ilişkin bir mutabakat zaptının imzalandığı da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-disisleri-bakani-arakciden-trumpa-tepki-dondurulmus-fonlarin-kullanilmasi-tehlikeli-emsal-olur-1107511939.html
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i̇ran, haberler, irak, ortadoğu, tahran, muhammed bakır kalibaf, i̇srail
i̇ran, haberler, irak, ortadoğu, tahran, muhammed bakır kalibaf, i̇srail
Kalibaf, İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu söyledi
Washington’ın ardından ikinci yurtdışı ziyaretinde Tahran’a giden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşen İran Meclis Başkanı Muhabbed Bakır Kalibaf "İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı" olduğunu söyledi.
İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Zeydi başkent Tahran'da bir araya geldi.
Görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin bölgesel önemine dikkati çeken Kalibaf, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Kalibaf, ajansa göre İsrail’in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunu belirterek, İran ve Irak'ın, İsrail karşısında, İslam ülkeleri arasındaki birliğin korunması yönünde sağladığı işbirliğinin etkili olduğunu söyledi.
Irak Başbakanı Zeydi de İran ile Irak'ın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı bölgede yer almaları nedeniyle ortak olduklarını dile getirdi.
Önce Washington’a ardından Tahran’a gitti
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, geçen hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden sonra gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde, İran ile “uluslararası karayolu taşımacılığı” anlaşması imzalandığını açıkladı.
Zeydi'nin Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldiğine işaret edilen açıklamada, Zeydi'nin Tahran'da İran tarafı ile yapılan geniş kapsamlı görüşmelerde Irak heyetine başkanlık ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Zeydi'nin İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile bir araya geldiği kaydedildi.
Zeydi'nin Tahran ziyaretinde Irak ile İran arasında mutabakat zaptı ve anlaşmaların imzalandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmalar arasında "Uluslararası karayolu eşya ve yük taşımacılığı" anlaşmasının bulunduğu bilgisi yer aldı.
Başkent Bağdat ve İran'ın Kirmanşah-Hüsrevi-Hanekin kentlerini demiryolu ile birbirine bağlamaya ilişkin bir mutabakat zaptının imzalandığı da belirtildi.