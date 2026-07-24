İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a tepki: 'Dondurulmuş fonların kullanılması tehlikeli emsal olur'

Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak bunları gelecekte ortaya çıkabilecek ve konuyla ilgisi olmayan talepleri karşılamak için kullanmak, tehlikeli ve kışkırtıcı bir emsal oluşturur.

Bu tür fonları kutlayan ya da bunlardan çıkar sağlayanlar şunu unutmamalıdır. Hükümetler varlıklara el koymayı normalleştirdiğinde artık hiç kimsenin mal varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır.