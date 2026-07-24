https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-disisleri-bakani-arakciden-trumpa-tepki-dondurulmus-fonlarin-kullanilmasi-tehlikeli-emsal-olur-1107511939.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a tepki: 'Dondurulmuş fonların kullanılması tehlikeli emsal olur'
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a tepki: 'Dondurulmuş fonların kullanılması tehlikeli emsal olur'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulan varlıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, başka bir ülkenin... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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abbas arakçi
hürmüz boğazı
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donald trump
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulan fonlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu varlıkların gelecekteki farklı talepleri karşılamak için kullanılmasının uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal oluşturacağını ifade etti.Arakçi, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek zararların ABD'nin kontrolünde bulunan İran fonlarından karşılanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.İran'ın ABD tarafından dondurulan varlıklarına işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:Trump, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran fonlarından karşılanacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/trump-hurmuz-bogazinda-gemilere-verilecek-zarar-iran-parasiyla-karsilanacak-1107508876.html
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i̇ran, abbas arakçi, hürmüz boğazı, abd, donald trump
i̇ran, abbas arakçi, hürmüz boğazı, abd, donald trump
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a tepki: 'Dondurulmuş fonların kullanılması tehlikeli emsal olur'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulan varlıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, başka bir ülkenin varlıklarına el konularak gelecekteki ilgisiz taleplerin karşılanmasının 'tehlikeli bir emsal' oluşturacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulan fonlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu varlıkların gelecekteki farklı talepleri karşılamak için kullanılmasının uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal oluşturacağını ifade etti.
Arakçi, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek zararların ABD'nin kontrolünde bulunan İran fonlarından karşılanacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
İran'ın ABD tarafından dondurulan varlıklarına işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:
Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak bunları gelecekte ortaya çıkabilecek ve konuyla ilgisi olmayan talepleri karşılamak için kullanmak, tehlikeli ve kışkırtıcı bir emsal oluşturur.
Bu tür fonları kutlayan ya da bunlardan çıkar sağlayanlar şunu unutmamalıdır. Hükümetler varlıklara el koymayı normalleştirdiğinde artık hiç kimsenin mal varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır.
Trump, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran fonlarından karşılanacağını açıklamıştı.