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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.İçişleri Bakanlığı, Hürriyet'in tutuklanması sebebiyle geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmit-belediye-baskani-ve-esi-dahil-20-kisi-tutuklandi-1107505520.html
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türkiye, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
türkiye, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

21:47 24.07.2026
© Fotoğraf : İzmit Belediyesiİzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı
İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Fotoğraf : İzmit Belediyesi
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İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Hürriyet'in tutuklanması sebebiyle geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
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