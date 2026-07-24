https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/izmit-belediye-baskani-fatma-kaplan-hurriyet-gorevden-uzaklastirildi-1107533414.html
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T21:47+0300
2026-07-24T21:47+0300
2026-07-24T21:47+0300
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yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.İçişleri Bakanlığı, Hürriyet'in tutuklanması sebebiyle geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmit-belediye-baskani-ve-esi-dahil-20-kisi-tutuklandi-1107505520.html
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türkiye, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
türkiye, i̇zmit, i̇zmit belediyesi, i̇zmit belediye başkanlığı, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Temmuz'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Hürriyet'in tutuklanması sebebiyle geçici tedbir olarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.