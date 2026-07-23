https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmit-belediye-baskani-ve-esi-dahil-20-kisi-tutuklandi-1107505520.html
İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T21:47+0300
2026-07-23T21:47+0300
2026-07-23T22:07+0300
türki̇ye
türkiye
fatma kaplan hürriyet
i̇zmit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107380338_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_6bc8d99cf3eb302d6d15c038d2689387.png
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html
türki̇ye
i̇zmit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107380338_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_a86784e14b9ac370fcd09a8443d3f654.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, fatma kaplan hürriyet, i̇zmit
türkiye, fatma kaplan hürriyet, i̇zmit
İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
21:47 23.07.2026 (güncellendi: 22:07 23.07.2026)
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.
10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.