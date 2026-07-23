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İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,⁠ ⁠Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ⁠Yüksel Kırıcı, ⁠Adem Ok, ⁠Ali Han Ünal,⁠ ⁠İrfan Can,⁠ ⁠Kenan Yılmaz, ⁠Murat Hürriyet, ⁠Nihat Önal, Seyhan Özcan, ⁠Burak Güreşen, ⁠Cemil Yılmaz, ⁠Çetin Sarıca, ⁠Gökhan Ercan, Hakan Oral,⁠ ⁠Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html
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türkiye, fatma kaplan hürriyet, i̇zmit

İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı

21:47 23.07.2026 (güncellendi: 22:07 23.07.2026)
© Fotoğraf : İzmit Belediyesiİzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı
İzmit Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 31 kişiye gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Fotoğraf : İzmit Belediyesi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,⁠ ⁠Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ⁠Yüksel Kırıcı, ⁠Adem Ok, ⁠Ali Han Ünal,⁠ ⁠İrfan Can,⁠ ⁠Kenan Yılmaz, ⁠Murat Hürriyet, ⁠Nihat Önal, Seyhan Özcan, ⁠Burak Güreşen, ⁠Cemil Yılmaz, ⁠Çetin Sarıca, ⁠Gökhan Ercan, Hakan Oral,⁠ ⁠Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.
10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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