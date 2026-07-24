https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/italyada-meloni-hukumetinden-resit-olmayanlarin-cezai-sorumluluguna-yeni-duzenleme-1107521703.html

İtalya'da Meloni hükümetinden reşit olmayanların cezai sorumluluğuna yeni düzenleme

İtalya'da Meloni hükümetinden reşit olmayanların cezai sorumluluğuna yeni düzenleme

Sputnik Türkiye

İtalya'da Giorgia Meloni hükümeti, 14-18 yaş arasındaki çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin ispat yükünü değiştiren yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T14:07+0300

2026-07-24T14:07+0300

2026-07-24T14:07+0300

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların cezai sorumluluğuna ilişkin önemli bir yasa değişikliği hazırladı. Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, ispat yükünü tersine çevirerek bu yaş grubundaki kişilerin cezai ehliyete sahip olduğu yönünde karine getiriyor.Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İtalyan Ceza Yasası'nın 98. maddesinde değişiklik öngören yasa tasarısını onayladı.İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, düzenlemenin cezai sorumluluk yaşını değiştirmediğini ve 14 yaş sınırının korunduğunu belirterek, cezaların da artırılmadığını söyledi.Nordio, mevcut sistemde 14-18 yaş arasındaki her çocuk için cezai ehliyetin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak, yeni düzenlemeyle ispat yükünün tersine çevrileceğini ifade etti.Buna göre, 14-18 yaş arasındaki kişilerin işledikleri fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğu, aksi kanıtlanıncaya kadar kabul edilecek. Ancak savcı veya hakimin talebiyle yapılacak incelemeler sonucunda bunun aksi ispatlanabilecek.'Dokunulmaz olduklarını düşünenleri hedef alıyor'Başbakan Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda, düzenlemenin suç işleyen reşit olmayanların da yaptıklarının bedelini ödemesini amaçladığını belirtti.Meloni, "Saldırı, soygun yapan ya da kamu malına zarar verenler, 15 ya da 16 yaşında olsalar bile yaptıklarının karşılığını vermelidir. Bu yasa, reşit olmayanları suç işlemek için kullananları ve hiçbir yaptırımla karşılaşmayacağını düşünen gençleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.Yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için İtalya Parlamentosu'nun Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi gerekiyor.

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