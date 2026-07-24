https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/italyada-kundakcilar-kedileri-yanici-bezler-ile-baglayarak-atesin-icine-surduler-1107524283.html
İtalya'da kundakçılar, kedileri yanıcı bezler ile bağlayarak ateşin içine sürdüler
İtalya'da kundakçılar, kedileri yanıcı bezler ile bağlayarak ateşin içine sürdüler
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Calabria bölgesinde orman yangınlarının kundaklama sonucu çıktığını araştıran ekipler, kedilerin kuyruklarına yanıcı bezler bağlanarak tarlalara salındığını ortaya çıkardı.
2026-07-24T14:52+0300
2026-07-24T14:52+0300
2026-07-24T14:52+0300
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İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde devam eden orman yangınlarını inceleyen yetkililer, kundakçıların yangınları yaymak için kedileri kullandığını açıkladı.Calabria Sivil Koruma Ajansı yetkilisi Domenico Costarella, Facebook'ta yayımlanan açıklamasında, kuyruklarına yanıcı madde emdirilmiş bezler bağlanan kedilerin arazilere bırakıldığını söyledi.Costarella, "Bu hayvanlar tarlalara salındı, etrafa koşarak yangının yayılmasına neden oldu" dedi.Yetkili, olay yerlerinde yanıcı bezlerin arasına yerleştirilmiş mumlar ile gecikmeli ateşleme düzenekleri gibi kundaklamaya işaret eden başka bulguların da tespit edildiğini belirtti.Failler hakkında bilgi verenlere ödülİtalya Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. SkyTG24'ün haberine göre dernek, kedileri kullanan faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgi için bin euro ödül koydu.Daha önce de görülmüştüKedilerin orman yangınlarını yaymak amacıyla kullanılması İtalya için ilk kez yaşanmıyor.2016 yılında Sicilya'da yetkililer, mafya bağlantılı grupların bir milli parkta orman yangını çıkarmak için aynı yönteme başvurduğunu açıklamıştı. Bir yıl sonra da Napoli yakınlarındaki Vezüv Yanardağı çevresindeki yangınlarda benzer bir yöntem kullanıldığı bildirilmişti.24 saatte 160'tan fazla müdahaleİtalyan kamu yayıncısı RAI'nin aktardığına göre itfaiye ekipleri, Calabria'daki Pollino Milli Parkı çevresindeki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Son 24 saatte bölgede 160'tan fazla yangın söndürme operasyonu gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1107521847.html
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sicilya, rai, kedi, yangın
İtalya'da kundakçılar, kedileri yanıcı bezler ile bağlayarak ateşin içine sürdüler
İtalya'nın Calabria bölgesinde orman yangınlarının kundaklama sonucu çıktığını araştıran ekipler, kedilerin kuyruklarına yanıcı bezler bağlanarak tarlalara salındığını ortaya çıkardı. Yetkililer yöntemi 'insanlık dışı' olarak nitelendirirken, olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde devam eden orman yangınlarını inceleyen yetkililer, kundakçıların yangınları yaymak için kedileri kullandığını açıkladı.
Calabria Sivil Koruma Ajansı yetkilisi Domenico Costarella, Facebook'ta yayımlanan açıklamasında, kuyruklarına yanıcı madde emdirilmiş bezler bağlanan kedilerin arazilere bırakıldığını söyledi.
Costarella, "Bu hayvanlar tarlalara salındı, etrafa koşarak yangının yayılmasına neden oldu" dedi.
Yetkili, olay yerlerinde yanıcı bezlerin arasına yerleştirilmiş mumlar ile gecikmeli ateşleme düzenekleri gibi kundaklamaya işaret eden başka bulguların da tespit edildiğini belirtti.
Failler hakkında bilgi verenlere ödül
İtalya Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. SkyTG24'ün haberine göre dernek, kedileri kullanan faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgi için bin euro ödül koydu.
Kedilerin orman yangınlarını yaymak amacıyla kullanılması İtalya için ilk kez yaşanmıyor.
2016 yılında Sicilya'da yetkililer, mafya bağlantılı grupların bir milli parkta orman yangını çıkarmak için aynı yönteme başvurduğunu açıklamıştı. Bir yıl sonra da Napoli yakınlarındaki Vezüv Yanardağı çevresindeki yangınlarda benzer bir yöntem kullanıldığı bildirilmişti.
24 saatte 160'tan fazla müdahale
İtalyan kamu yayıncısı RAI'nin aktardığına göre itfaiye ekipleri, Calabria'daki Pollino Milli Parkı çevresindeki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Son 24 saatte bölgede 160'tan fazla yangın söndürme operasyonu gerçekleştirildi.