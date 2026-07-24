https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1107521847.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 14.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T14:29+0300
2026-07-24T14:29+0300
2026-07-24T14:30+0300
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Ege Denizi'nde Çanakkale'nin yaklaşık 35 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 14:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yaklaşık 35 kilometre açıklarındaki deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/afad-duyurdu-malatyada-41-buyuklugunde-deprem-1107481401.html
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deprem, deprem son dakika, ege denizi
deprem, deprem son dakika, ege denizi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
14:29 24.07.2026 (güncellendi: 14:30 24.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ege Denizi'nde saat 14.01'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin yaklaşık 35 kilometre açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 14:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yaklaşık 35 kilometre açıklarındaki deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleşti.