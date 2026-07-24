https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/istanbulda-tasinmak-cep-yakiyor-maliyetler-300-bin-lirayi-buluyor-1107512937.html
İstanbul'da taşınmak cep yakıyor: Maliyetler 300 bin lirayı buluyor
İstanbul'da taşınmak cep yakıyor: Maliyetler 300 bin lirayı buluyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ev taşımanın maliyeti de arttı. Taşınma masraflarının yanı sıra emlakçı komisyonu, yeni evin depozitosu gibi kalemler tek tek hesaplandığında... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T10:35+0300
2026-07-24T10:35+0300
2026-07-24T10:35+0300
ekonomi̇
i̇stanbul
kiracı
kiralık
kiralık ev
taşınma
emlakçı
nakliye
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Yaz aylarıyla birlikte ev taşıma sezonu da hareketleniyor ama maliyetler de cep yakıyor. Sadece kiracı olmak için bile yaklaşık 300 bin liralık masrafı yanında getiriyor. 45 bin liralık eve taşınmanın maliyeti 291 bin liraHabertürk'ün haberine göre, İstanbul'da ortalama 45 bin TL kirası olan bir eve taşınmanın toplam maliyeti 291 bin lirayı buluyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, kalem kalem taşınma masraflarını şöyle anlattı:“Örneğin 45.000 TL kirası olan bir eve taşınmak için;1 Kira Peşin: 45.000 TL2 Kira Depozito: 90.000 TLEmlakçı Komisyonu: 45.000 TLNakliye Ücreti (Taban): 50.000 TLBoya, Badana ve Temizlik: 50.000 TLAbonelik Bedelleri & Noter: 11.000 TLToplam maliyet: 291.000 TLNakliyecilerin 'kapı önü oyunu' zora sokuyorUzmanların dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri ise nakliye. Çünkü bazı nakliyecilerin taşınma gününde fırsatçılık yaptıkları belirtilirken "Kiracı, örneğin nakliyeciyle 50 bin TL’ye anlaşıyor. Ancak eşyalar yüklenmeye başladığı an "Eşya çokmuş", "Kat yüksekmiş" denilerek 20.000 - 30.000 TL ekstra para talep edilebiliyor. Böyle olaylarla karşılaşılabiliyor. Eşyası toplanmış ve kapıda kalmış olan vatandaş, çaresizce bu teklifi kabul etmek zorunda kalıyor" diyerek yaşanan soruna dikkat çekiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gozler-merkez-bankasindaydi-faiz-karari-aciklandi-1107488050.html
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i̇stanbul, kiracı, kiralık, kiralık ev, taşınma, emlakçı, nakliye
i̇stanbul, kiracı, kiralık, kiralık ev, taşınma, emlakçı, nakliye
İstanbul'da taşınmak cep yakıyor: Maliyetler 300 bin lirayı buluyor
İstanbul'da ev taşımanın maliyeti de arttı. Taşınma masraflarının yanı sıra emlakçı komisyonu, yeni evin depozitosu gibi kalemler tek tek hesaplandığında ortaya çıkan rakam 300 bin lirayı buluyor.
Yaz aylarıyla birlikte ev taşıma sezonu da hareketleniyor ama maliyetler de cep yakıyor. Sadece kiracı olmak için bile yaklaşık 300 bin liralık masrafı yanında getiriyor.
45 bin liralık eve taşınmanın maliyeti 291 bin lira
Habertürk'ün haberine göre, İstanbul'da ortalama 45 bin TL kirası olan bir eve taşınmanın toplam maliyeti 291 bin lirayı buluyor. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, kalem kalem taşınma masraflarını şöyle anlattı:
“Örneğin 45.000 TL kirası olan bir eve taşınmak için;
2 Kira Depozito: 90.000 TL
Emlakçı Komisyonu: 45.000 TL
Nakliye Ücreti (Taban): 50.000 TL
Boya, Badana ve Temizlik: 50.000 TL
Abonelik Bedelleri & Noter: 11.000 TL
Toplam maliyet: 291.000 TL
Nakliyecilerin 'kapı önü oyunu' zora sokuyor
Uzmanların dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri ise nakliye. Çünkü bazı nakliyecilerin taşınma gününde fırsatçılık yaptıkları belirtilirken "Kiracı, örneğin nakliyeciyle 50 bin TL’ye anlaşıyor. Ancak eşyalar yüklenmeye başladığı an "Eşya çokmuş", "Kat yüksekmiş" denilerek 20.000 - 30.000 TL ekstra para talep edilebiliyor. Böyle olaylarla karşılaşılabiliyor. Eşyası toplanmış ve kapıda kalmış olan vatandaş, çaresizce bu teklifi kabul etmek zorunda kalıyor" diyerek yaşanan soruna dikkat çekiliyor.