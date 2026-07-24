https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/istanbulda-rehine-krizi-korku-dolu-anlar-yasandi-1107517152.html

İstanbul'da rehine krizi: Korku dolu anlar yaşandı

İstanbul'da rehine krizi: Korku dolu anlar yaşandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da aile üyelerini rehin alan kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T11:46+0300

2026-07-24T11:46+0300

2026-07-24T11:46+0300

türki̇ye

i̇stanbul

rehine

rehine krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107516996_0:167:2628:1645_1920x0_80_0_0_4daa5bfc5d18e48f4e1daa01e323120b.jpg

İstanbu Sultangazi'de aile üyelerini rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Korkulu anlar yaşandıİsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla aile üyelerini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yapılan hazırlıkların ardından özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.Rehin alınan aile üyeleri kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/korkutan-kaza-yola-kimyasal-madde-sacildi--cevredekiler-hastaneye-kaldirildi-1107495941.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, rehine, rehine krizi