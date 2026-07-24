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İstanbul'da rehine krizi: Korku dolu anlar yaşandı
İstanbul'da rehine krizi: Korku dolu anlar yaşandı
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İstanbul'da aile üyelerini rehin alan kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T11:46+0300
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rehine
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İstanbu Sultangazi'de aile üyelerini rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi. Korkulu anlar yaşandıİsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla aile üyelerini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yapılan hazırlıkların ardından özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.Rehin alınan aile üyeleri kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/korkutan-kaza-yola-kimyasal-madde-sacildi--cevredekiler-hastaneye-kaldirildi-1107495941.html
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i̇stanbul, rehine, rehine krizi
i̇stanbul, rehine, rehine krizi

İstanbul'da rehine krizi: Korku dolu anlar yaşandı

11:46 24.07.2026
© Ahmet Cemil YeşilmenSultangazi
Sultangazi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© Ahmet Cemil Yeşilmen
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İstanbul'da aile üyelerini rehin alan kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İstanbu Sultangazi'de aile üyelerini rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

Korkulu anlar yaşandı

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla aile üyelerini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yapılan hazırlıkların ardından özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.
Rehin alınan aile üyeleri kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.
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