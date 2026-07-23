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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/korkutan-kaza-yola-kimyasal-madde-sacildi--cevredekiler-hastaneye-kaldirildi-1107495941.html
Korkutan kaza: Yola kimyasal madde saçıldı, çevredekiler hastaneye kaldırıldı
Korkutan kaza: Yola kimyasal madde saçıldı, çevredekiler hastaneye kaldırıldı
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Balıkesir'de dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Çevrede bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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balıkesir
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toplu zehirlenme
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Balıkesir Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola döküldü. Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Formaldehit dolu bidonlara çarptıAlınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı. Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/kiraz-yedikten-sonra-fenalasan-cift-hastaneye-kaldirildi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1106992472.html
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balıkesir, zehirlenme, toplu zehirlenme, kimyasal madde
balıkesir, zehirlenme, toplu zehirlenme, kimyasal madde

Korkutan kaza: Yola kimyasal madde saçıldı, çevredekiler hastaneye kaldırıldı

16:14 23.07.2026
© Miraç KayaBalıkesir
Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Miraç Kaya
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Balıkesir'de dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Çevrede bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola döküldü. Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
© Miraç KayaBalıkesir
Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
Balıkesir
© Miraç Kaya

Formaldehit dolu bidonlara çarptı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı. Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.
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