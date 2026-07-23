https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/korkutan-kaza-yola-kimyasal-madde-sacildi--cevredekiler-hastaneye-kaldirildi-1107495941.html

Korkutan kaza: Yola kimyasal madde saçıldı, çevredekiler hastaneye kaldırıldı

Korkutan kaza: Yola kimyasal madde saçıldı, çevredekiler hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola saçıldı. Çevrede bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T16:14+0300

2026-07-23T16:14+0300

2026-07-23T16:14+0300

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kimyasal madde

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Balıkesir Karesi ilçesinde dezenfektan yapımında kullanılan kimyasal madde yola döküldü. Çevredeki vatandaşlardan 5'i, yola dökülen kimyasal maddeden çıkan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Formaldehit dolu bidonlara çarptıAlınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Küçük Sanayi Sitesi 4. Kapı 52. Sokak'ta dezenfektan üretimi yapan iş yerinin önündeki bidonlara çarptı. Çarpma sonucu bakteri ve mantar dezenfektanı üretiminde kullanılan "formaldehit" maddesi yola saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Su ile temizlenmesinin sakıncalı olduğu öğrenilen kimyasal maddenin, üzerine kum döküldükten sonra arındırılacağı öğrenildi.

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balıkesir, zehirlenme, toplu zehirlenme, kimyasal madde