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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ispanya-ve-fransada-yangin-kabusu-buyuyor-on-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1107525760.html
İspanya ve Fransa'da yangın kabusu büyüyor: On binlerce kişi tahliye edildi
İspanya ve Fransa'da yangın kabusu büyüyor: On binlerce kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya ve Fransa'da büyük orman yangınlarına yol açtı. İki ülke de AB'den yardım isterken, İspanya tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
2026-07-24T15:48+0300
2026-07-24T15:48+0300
dünya
i̇spanya
fransa
orman yangını
haberler
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Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, İspanya ve Fransa'da aynı anda başlayan büyük orman yangınlarını tetikledi. Her iki ülke de yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye sokuldu.İspanya hükümeti, Madrid'in batısındaki dağlık bölgeler ile komşu Avila eyaletinde çıkan üç büyük yangının ardından tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Kararla birlikte yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu merkezi hükümete geçti.Yetkililer, Madrid'in yaklaşık 50 kilometre batısındaki bölgelerde 10 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlarla mücadele için 270'i aşkın acil durum personeli, 40 kara ekibi ve Askeri Acil Durum Birliği (UME) bölgeye sevk edildi.Sanchez: Dram yaşanıyorİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin ve komşu devletlerin "dramatik bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirtti.Sanchez, "Orman yangınları binlerce hektarlık alanı yok ediyor, çok sayıda kasaba ve köyü etkiliyor" ifadelerini kullanırken, halka yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.Avila'nın Navaluenga kasabasında yaşayan Javier Martin ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "36 yıldır burada yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Dün gece kontrol altına alınacağını düşünmüştüm ama gecikme yaşandı ve durum kontrolden çıktı" dedi.Fransa'da tatil beldesi tamamen boşaltıldıFransa'nın Atlantik kıyısındaki Cap Ferret Yarımadası da büyük yangınların etkisi altına girdi. Lüks konutları ve yaz sezonunda yoğun turist çeken bölge tamamen tahliye edilirken, yaklaşık 40 bin kişi evlerini terk etti. Çok sayıda kişi teknelerle bölgeden çıkarıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını talep ettiklerini açıkladı.Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, yangının şimdiye kadar 8 bin 700 hektarlık alanı kül ettiğini belirterek, Avrupa ülkelerinden gelecek özel yangın söndürme uçaklarının kısa süre içinde çalışmalara katılacağını duyurdu.Arcachon iskelesine teknelerle yüzlerce kişi tahliye edilirken, belediye bölgedeki tüm sakinlerden ve ziyaretçilerden güvenli alanlara gitmelerini istedi.Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre İspanya'da yılbaşından bu yana 350'den fazla orman yangını çıktı. 2025 yılı ise ülkede yanan alan miktarında rekor seviyeye ulaşmıştı. Şu ana kadar yangınlarda yalnızca bir itfaiyecinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/izmirin-odemis-ilcesinde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107507707.html
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i̇spanya, fransa, orman yangını, haberler
i̇spanya, fransa, orman yangını, haberler

İspanya ve Fransa'da yangın kabusu büyüyor: On binlerce kişi tahliye edildi

15:48 24.07.2026
© REUTERS Ana Beltranİspanya'da orman yangınları
İspanya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© REUTERS Ana Beltran
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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya ve Fransa'da büyük orman yangınlarına yol açtı. İki ülke de AB'den yardım isterken, İspanya tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. On binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, İspanya ve Fransa'da aynı anda başlayan büyük orman yangınlarını tetikledi. Her iki ülke de yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye sokuldu.
İspanya hükümeti, Madrid'in batısındaki dağlık bölgeler ile komşu Avila eyaletinde çıkan üç büyük yangının ardından tarihinde ilk kez orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Kararla birlikte yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu merkezi hükümete geçti.
Yetkililer, Madrid'in yaklaşık 50 kilometre batısındaki bölgelerde 10 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangınlarla mücadele için 270'i aşkın acil durum personeli, 40 kara ekibi ve Askeri Acil Durum Birliği (UME) bölgeye sevk edildi.
© REUTERS Ana Beltranİspanya'da orman yangınları
İspanya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
İspanya'da orman yangınları
© REUTERS Ana Beltran

Sanchez: Dram yaşanıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin ve komşu devletlerin "dramatik bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirtti.
Sanchez, "Orman yangınları binlerce hektarlık alanı yok ediyor, çok sayıda kasaba ve köyü etkiliyor" ifadelerini kullanırken, halka yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.
Avila'nın Navaluenga kasabasında yaşayan Javier Martin ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "36 yıldır burada yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Dün gece kontrol altına alınacağını düşünmüştüm ama gecikme yaşandı ve durum kontrolden çıktı" dedi.
© Gironde Gendarmerie/HandoutFransa'nın Gironde bölgesi
Fransa'nın Gironde bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
Fransa'nın Gironde bölgesi
© Gironde Gendarmerie/Handout

Fransa'da tatil beldesi tamamen boşaltıldı

Fransa'nın Atlantik kıyısındaki Cap Ferret Yarımadası da büyük yangınların etkisi altına girdi. Lüks konutları ve yaz sezonunda yoğun turist çeken bölge tamamen tahliye edilirken, yaklaşık 40 bin kişi evlerini terk etti. Çok sayıda kişi teknelerle bölgeden çıkarıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını talep ettiklerini açıkladı.
Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, yangının şimdiye kadar 8 bin 700 hektarlık alanı kül ettiğini belirterek, Avrupa ülkelerinden gelecek özel yangın söndürme uçaklarının kısa süre içinde çalışmalara katılacağını duyurdu.
© Gironde Gendarmerie/HandoutFransa'nın Gironde bölgesi
Fransa'nın Gironde bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
Fransa'nın Gironde bölgesi
© Gironde Gendarmerie/Handout
Arcachon iskelesine teknelerle yüzlerce kişi tahliye edilirken, belediye bölgedeki tüm sakinlerden ve ziyaretçilerden güvenli alanlara gitmelerini istedi.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre İspanya'da yılbaşından bu yana 350'den fazla orman yangını çıktı. 2025 yılı ise ülkede yanan alan miktarında rekor seviyeye ulaşmıştı. Şu ana kadar yangınlarda yalnızca bir itfaiyecinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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