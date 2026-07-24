https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irana-trumpin-teklifini-goturdu-haberine-iraktan-yanit-1107530451.html
'İran'a Trump'ın teklifini götürdü' haberine Irak'tan yanıt
'İran'a Trump'ın teklifini götürdü' haberine Irak'tan yanıt
Sputnik Türkiye
Irak, Amerika merkezli The New York Times gazetesinde yer alan ve Irak Başbakanı Ali el Zeydi'nin Tahran ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini İran'a ilettiğine dair iddiaları yalanladı.
2026-07-24T18:13+0300
2026-07-24T18:13+0300
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin X’teki resmi hesabından yayımlanan açıklamada, The New York Times (NYT) gazetesinde dün yayınlanan değinildi. Açıklamada, gazetenin haberininin gerçeği yansıtmadığı ve asılsız olduğu belirtildi.Medya kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ‘haberlerde doğruluğun teyit edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi kaynaklara dayandırılması ve doğrulanmamış ya da kaynağı belirsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği’ söylendi.İddia neydi?The New York Times'ın Iraklı ve İranlı yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, Irak Başbakanı Zeydi’nin İran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ABD Başkanı Trump’ın hazırladığı bir ateşkes önerisini Tahran yönetimine sunduğu belirtilmişti.Söz konusu teklifin İran tarafından reddedildiği öne sürülen haberde, adı açıklanmayan İranlı yetkililerin şu ifadelerine yer verilmişti:Gazete ayrıca, bu arabuluculuk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Trump’ın İran’a yönelik askeri baskıyı artırma ve kritik altyapı tesislerini hedef alma tehditlerini savurduğu bir döneme denk geldiğini yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/irakta-yeni-donem-ali-ez-zeydi-sudaniden-basbakanlik-gorevini-devraldi-1105782090.html
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irak, the new york times (nyt), amerika, haberler, ortadoğu
irak, the new york times (nyt), amerika, haberler, ortadoğu
'İran'a Trump'ın teklifini götürdü' haberine Irak'tan yanıt
Irak, Amerika merkezli The New York Times gazetesinde yer alan ve Irak Başbakanı Ali el Zeydi'nin Tahran ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini İran'a ilettiğine dair haberleri yalanladı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin X’teki resmi hesabından yayımlanan açıklamada, The New York Times (NYT) gazetesinde dün yayınlanan değinildi. Açıklamada, gazetenin haberininin gerçeği yansıtmadığı ve asılsız olduğu belirtildi.
Medya kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ‘haberlerde doğruluğun teyit edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi kaynaklara dayandırılması ve doğrulanmamış ya da kaynağı belirsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği’ söylendi.
Irak Başbakanı Ali el Zeydi,
önceki hafta Washington’a giderek Beyaz Saray’da Trump ile görüşmüştü.
The New York Times'ın Iraklı ve İranlı yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, Irak Başbakanı Zeydi’nin İran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ABD Başkanı Trump’ın hazırladığı bir ateşkes önerisini Tahran yönetimine sunduğu belirtilmişti.
Söz konusu teklifin İran tarafından reddedildiği öne sürülen haberde, adı açıklanmayan İranlı yetkililerin şu ifadelerine yer verilmişti:
"Ateşkes anlaşması için masada sadece bu öneri var. Hükümetimiz geçici anlaşmalarla ilgilenmiyor, bu yüzden Hürmüz Boğazı sorunu çözümsüz kalacak."
Gazete ayrıca, bu arabuluculuk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Trump’ın İran’a yönelik askeri baskıyı artırma ve kritik altyapı tesislerini hedef alma tehditlerini savurduğu bir döneme denk geldiğini yazmıştı.