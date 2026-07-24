https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irana-trumpin-teklifini-goturdu-haberine-iraktan-yanit-1107530451.html

'İran'a Trump'ın teklifini götürdü' haberine Irak'tan yanıt

'İran'a Trump'ın teklifini götürdü' haberine Irak'tan yanıt

Sputnik Türkiye

Irak, Amerika merkezli The New York Times gazetesinde yer alan ve Irak Başbakanı Ali el Zeydi'nin Tahran ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisini İran'a ilettiğine dair iddiaları yalanladı.

2026-07-24T18:13+0300

2026-07-24T18:13+0300

2026-07-24T18:13+0300

dünya

irak

the new york times (nyt)

amerika

haberler

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107518298_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_5d5c18ab6becc746534cfc8a3332286f.jpg

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin X’teki resmi hesabından yayımlanan açıklamada, The New York Times (NYT) gazetesinde dün yayınlanan değinildi. Açıklamada, gazetenin haberininin gerçeği yansıtmadığı ve asılsız olduğu belirtildi.Medya kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, ‘haberlerde doğruluğun teyit edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi kaynaklara dayandırılması ve doğrulanmamış ya da kaynağı belirsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği’ söylendi.İddia neydi?The New York Times'ın Iraklı ve İranlı yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, Irak Başbakanı Zeydi’nin İran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ABD Başkanı Trump’ın hazırladığı bir ateşkes önerisini Tahran yönetimine sunduğu belirtilmişti.Söz konusu teklifin İran tarafından reddedildiği öne sürülen haberde, adı açıklanmayan İranlı yetkililerin şu ifadelerine yer verilmişti:Gazete ayrıca, bu arabuluculuk girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, Trump’ın İran’a yönelik askeri baskıyı artırma ve kritik altyapı tesislerini hedef alma tehditlerini savurduğu bir döneme denk geldiğini yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/irakta-yeni-donem-ali-ez-zeydi-sudaniden-basbakanlik-gorevini-devraldi-1105782090.html

irak

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, the new york times (nyt), amerika, haberler, ortadoğu