https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-kuveytteki-abd-uslerine-iha-saldirisi-duzenledik-1107520655.html
İran: Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenledik
İran: Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenledik
Sputnik Türkiye
İran ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T13:14+0300
2026-07-24T13:14+0300
2026-07-24T13:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
i̇ran silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
abd
kuveyt
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İran ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, silah depoları ve askerlerin konaklama alanlarının hedef alındığı belirtildi.İran ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu'nun 25. dalgası" kapsamında ABD'nin Kuveyt'teki askeri üslerinde bulunan silah depoları ile askerlerin konaklama alanlarının İHA'larla vurulduğu ifade edildi.Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını artırdığı savunularak, ülkeye yönelik her saldırının yeni bir askeri cephe açılması anlamına geleceği belirtildi.İran Devrim Muhafızları: Ali es-Salim Hava Üssü hedef alındıİran Devrim Muhafızları Ordusu da yaptığı açıklamada, "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. dalgası" kapsamında Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssünde bulunan silah depoları ve ABD askerlerine ait hangarların İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.Açıklamada, üste bulunan 6 hangarın tamamen imha edildiği, 3 hangarın ise ağır hasar aldığı, ayrıca saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü. Bahreyn'deki Amazon tesisi hedef alındıİran Devrim Muhafızları, daha önce hedef aldığını açıkladığı Amazon'un Bahreyn'deki bulut bilişim merkezinde ayakta kalan binaların da yeni saldırıda vurulduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/centcom-irana-yonelik-13-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107511390.html
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i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd, kuveyt
i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), abd, kuveyt
İran: Kuveyt'teki ABD üslerine İHA saldırısı düzenledik
İran ordusu, Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı.
İran ordusu, Kuveyt'te bulunan ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, silah depoları ve askerlerin konaklama alanlarının hedef alındığı belirtildi.
İran ordusundan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu'nun 25. dalgası" kapsamında ABD'nin Kuveyt'teki askeri üslerinde bulunan silah depoları ile askerlerin konaklama alanlarının İHA'larla vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını artırdığı savunularak, ülkeye yönelik her saldırının yeni bir askeri cephe açılması anlamına geleceği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları: Ali es-Salim Hava Üssü hedef alındı
İran Devrim Muhafızları Ordusu da yaptığı açıklamada, "Nasr 2 Operasyonu'nun 27. dalgası" kapsamında Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssünde bulunan silah depoları ve ABD askerlerine ait hangarların İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.
Açıklamada, üste bulunan 6 hangarın tamamen imha edildiği, 3 hangarın ise ağır hasar aldığı, ayrıca saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.
Bahreyn'deki Amazon tesisi hedef alındı
İran Devrim Muhafızları, daha önce hedef aldığını açıkladığı Amazon'un Bahreyn'deki bulut bilişim merkezinde ayakta kalan binaların da yeni saldırıda vurulduğunu açıkladı.