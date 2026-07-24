https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/centcom-irana-yonelik-13-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107511390.html

CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı

CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı izleme... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T09:27+0300

2026-07-24T09:27+0300

2026-07-24T09:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Operasyonda İran'ın askeri altyapısına ait çeşitli hedeflerin vurulduğu bildirildi.CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye saati ile 04.00'te tamamlanan 13. saldırı dalgasında İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitesine yönelik unsurlar hedef alındı.Açıklamada, operasyonların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ile sivil denizcilere yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmak olduğu ifade edildi.CENTCOM Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu belirterek, ABD ordusunun desteği sayesinde ticari gemilerin boğazdan serbest şekilde geçiş yapabildiğini öne sürdü.Öte yandan açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 50 bin askerinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

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i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)