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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/centcom-irana-yonelik-13-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107511390.html
CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı
CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı izleme... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T09:27+0300
2026-07-24T09:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Operasyonda İran'ın askeri altyapısına ait çeşitli hedeflerin vurulduğu bildirildi.CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye saati ile 04.00'te tamamlanan 13. saldırı dalgasında İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitesine yönelik unsurlar hedef alındı.Açıklamada, operasyonların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ile sivil denizcilere yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmak olduğu ifade edildi.CENTCOM Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu belirterek, ABD ordusunun desteği sayesinde ticari gemilerin boğazdan serbest şekilde geçiş yapabildiğini öne sürdü.Öte yandan açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 50 bin askerinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/iran-acikladi-abd-saldirilarinda-olu-sayisi-55e-yarali-sayisi-629a-cikti-1107508749.html
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı

09:27 24.07.2026
© REUTERS U.S. Central CommandCENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı
CENTCOM: İran'a yönelik 13. saldırı dalgası tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı izleme tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açık olduğu öne sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 13. saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Operasyonda İran'ın askeri altyapısına ait çeşitli hedeflerin vurulduğu bildirildi.
CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye saati ile 04.00'te tamamlanan 13. saldırı dalgasında İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitesine yönelik unsurlar hedef alındı.
Açıklamada, operasyonların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ile sivil denizcilere yönelik oluşturduğu tehdidi azaltmak olduğu ifade edildi.
CENTCOM Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu belirterek, ABD ordusunun desteği sayesinde ticari gemilerin boğazdan serbest şekilde geçiş yapabildiğini öne sürdü.
Öte yandan açıklamada, ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 50 bin askerinin görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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