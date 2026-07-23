https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-basini-trumpin-tehdidinin-ardindan-korfezdeki-kritik-enerji-tesislerinin-listesini-yayimladi-1107491935.html

İran basını, Trump'ın tehdidinin ardından Körfez'deki kritik enerji tesislerinin listesini yayımladı

İran basını, Trump'ın tehdidinin ardından Körfez'deki kritik enerji tesislerinin listesini yayımladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji ve altyapı tesislerini hedef alabilecekleri yönündeki açıklamalarının ardından, İran Devrim Muhafızları'na... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:06+0300

2026-07-23T14:06+0300

2026-07-23T14:06+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

fars haber ajansı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit eden açıklamalarının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD'nin Körfez bölgesindeki askeri üslerine elektrik sağlayan enerji santrallerinin yer aldığı bir analiz yayımladı.Analizde, Körfez'deki ABD askeri üslerinin bulundukları ülkelerin elektrik şebekelerine bağımlı olduğu belirtilerek, bunun "karşılıklı stratejik bağımlılık" oluşturduğu ifade edildi.BAE, Katar ve Suudi Arabistan'daki santraller sıralandıTrump'ın açıklamalarının ardından yayımlanan analizde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'daki önemli elektrik santrallerine yer verildi.Haberde, Abu Dabi'deki Et-Tavila Elektrik Santrali'nin 6 bin megavat üretim kapasitesiyle ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini karşıladığı ve ABD'nin El Dafra Hava Üssü'ne enerji sağladığı öne sürüldü.Analize göre, Et-Tavila Santrali'nde yaşanabilecek olası bir kesinti, El Dafra Hava Üssü'nün operasyonel kapasitesini doğrudan etkileyebilir.Dubai Elektrik ve Su İdaresi'ne (DEWA) bağlı santrallerin ise toplam 9 bin 650 megavat kapasiteyle Dubai'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini karşıladığı belirtilirken, bu tesislerin El Minhad Askeri Üssü'nün ana enerji kaynağı olduğu ve olası bir kesintinin üssün faaliyetlerini aksatabileceği iddia edildi.El Udeyd ve Prens Sultan üsleri de listedeHaberde, Katar'daki Ras Laffan Elektrik Santrali'nin, 4 bin 511 megavat üretim kapasitesiyle ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeyd Hava Üssü'ne enerji sağladığı ifade edildi.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan 9 bin 636 megavat kapasiteli elektrik santralinin ise Prens Sultan Hava Üssü'nün enerji ihtiyacını karşıladığı, bu altyapıda yaşanabilecek istikrarsızlığın üssün operasyonel güvenliğini riske atabileceği savunuldu.'Karşılıklı caydırıcılık'Fars Haber Ajansı'nın analizinde, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'daki söz konusu enerji tesislerinin yalnızca sivil altyapının değil, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da kritik unsurları olduğu belirtildi.Haberde, İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılar durumunda bu tesislerin "karşılıklı caydırıcılık" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini engellemesi halinde ABD güçlerinin İran'ın enerji tesisleri ve altyapısını hedef alacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-devlet-televizyonu-abd-sistan-belucistana-saldiri-duzenledi-1107482845.html

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