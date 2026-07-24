https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/husiler-babul-mendebin-kapatildigi-iddialarini-yalanladi-sadece-suudi-arabistana-abluka-var-1107526818.html
Husiler, Babül Mendeb'in kapatıldığı iddialarını yalanladı: Sadece Suudi Arabistan'a abluka var
Husiler, Babül Mendeb'in kapatıldığı iddialarını yalanladı: Sadece Suudi Arabistan'a abluka var
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Babül Mendeb Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T16:42+0300
2026-07-24T16:42+0300
2026-07-24T16:49+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Husilerin Sözcüsü Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin daha önce Babül Mendeb Boğazı'yla ilgili duyurduğu tutumun yalnızca Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukasıyla sınırlı olduğunu belirtti.Abdusselam, Boğaz'ın kapatıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Sözcü Abdusselam, bu adımın Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı abluka ile Yemen halkının güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını güvence altına alacak adil bir çözüm yaklaşımını kabul etmemesine karşılık alındığını söyledi.Ne olmuştu?Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.‘Dünya ticaretinin kritik kavşağı’Babül Mendeb, dünya ticaretinin kritik bir kavşağı olarak da anılıyor. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya, Kızıldeniz üzerinden Asya’ya giden deniz trafiği bu boğazdan geçiyor.Bu nedenle boğazda yaşanacak bir askeri gerilim veya deniz trafiğinin engellenmesi, küresel ticaret yollarını ciddi şekilde etkileyebilir.Boğazın güvenliği, petrol başta olmak üzere enerji tedarik zincirleri, konteyner taşımacılığı ve küresel ekonomik istikrar üzerinde doğrudan sonuçlar doğurur.2023’ten itibaren Husiler, Filistin’e destek vererek Kızıldeniz ve Babül Mandeb çevresindeki deniz trafiğine yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar, büyük uluslararası nakliye firmalarının gemi rotalarını Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden uzatarak geçmeleri yönünde karar vermelerine yol açmış, maliyetleri artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/irandan-babul-mendeb-uyarisi-bu-bogazin-kapanmasi-dunyayi-nasil-etkiler-1104803526.html
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yemen, husiler, babül mendeb boğazı
yemen, husiler, babül mendeb boğazı
Husiler, Babül Mendeb'in kapatıldığı iddialarını yalanladı: Sadece Suudi Arabistan'a abluka var
16:42 24.07.2026 (güncellendi: 16:49 24.07.2026)
Yemen'deki İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Babül Mendeb Boğazı’nın kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Husilerin Sözcüsü Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin daha önce Babül Mendeb Boğazı'yla ilgili duyurduğu tutumun yalnızca Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukasıyla sınırlı olduğunu belirtti.
Abdusselam, Boğaz'ın kapatıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Sözcü Abdusselam, bu adımın Suudi Arabistan'ın Yemen'e uyguladığı abluka ile Yemen halkının güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını güvence altına alacak adil bir çözüm yaklaşımını kabul etmemesine karşılık alındığını söyledi.
Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.
Suudi Arabistan, abluka öncesi Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı üzerinden, Hürmüz Boğazı'nı atlayarak günde yaklaşık 4 ila 5 milyon varil
petrol gönderiyordu.
‘Dünya ticaretinin kritik kavşağı’
Babül Mendeb, dünya ticaretinin kritik bir kavşağı olarak da anılıyor. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya, Kızıldeniz üzerinden Asya’ya giden deniz trafiği bu boğazdan geçiyor.
Bu nedenle boğazda yaşanacak bir askeri gerilim veya deniz trafiğinin engellenmesi, küresel ticaret yollarını ciddi şekilde etkileyebilir.
Boğazın güvenliği, petrol başta olmak üzere enerji tedarik zincirleri, konteyner taşımacılığı ve küresel ekonomik istikrar üzerinde doğrudan sonuçlar doğurur.
2023’ten itibaren Husiler, Filistin’e destek vererek Kızıldeniz ve Babül Mandeb çevresindeki deniz trafiğine yönelik saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılar, büyük uluslararası nakliye firmalarının gemi rotalarını Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden uzatarak geçmeleri yönünde karar vermelerine yol açmış, maliyetleri artırmıştı.