https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/irandan-babul-mendeb-uyarisi-bu-bogazin-kapanmasi-dunyayi-nasil-etkiler-1104803526.html

İran’dan Babül Mendeb uyarısı: Bu boğazın kapanması dünyayı nasıl etkiler?

Sputnik Türkiye

İran’a yakın çevrelerden gelen son açıklamalar, küresel ticaretin en kritik boğazlarından biri olan Babül Mendeb’in geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Babül Mendeb nerede? Dünya için önemi ne?

2026-04-06T15:21+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104615807_20:0:1385:768_1920x0_80_0_0_dce9824ff56b8da40c0f9459d7218d40.png

Babül Mendeb Boğazı, Yemen ile Afrika Boynuzu’nda yer alan Cibuti ve Eritre arasında bulunuyor.Kızıldeniz’i Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu’na bağlayan bu dar geçit, küresel deniz ticaretinin en kritik 'darboğazlarından' biri olarak kabul ediliyor.En dar noktasında yaklaşık 29 kilometre genişliğinde olan boğaz, gemi trafiğini iki ana kanalla sınırlıyor.Babül Mendeb’in önemi son dönemde daha da arttı. Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan fiili kısıtlamalar, petrol ve ticaret akışının alternatif rotalara kaymasına neden oldu.İran’dan gelen uyarı ne anlama geliyor?İran’da dini lider çevresine yakın isimlerden biri olan Ali Ekber Velayati, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yakın 'Direniş Ekseni'nin Babül Mendeb’e Hürmüz Boğazı’yla aynı şekilde yaklaşabileceğini belirtti.Velayati, ABD yönetimine, ‘küresel enerji ve ticaret akışının tek bir hamleyle kesintiye uğratılabileceği’ uyarısında bulundu. Bu açıklama, İran’ın doğrudan değilse bile bölgedeki müttefikleri aracılığıyla deniz trafiğini etkileyebileceği mesajı olarak yorumlanıyor.Öte yandan Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde ülkenin enerji ve altyapı tesislerini hedef alabileceğini söylemişti. Trump'ın verdiği son tarih TSİ ile 8 Nisan saat 03.00'. .Küresel ticaret ve enerji için ne anlama gelir?Babül Mendeb, sadece petrol taşımacılığı açısından değil, genel ticaret açısından da hayati bir hat. Küresel petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 5’i bu boğazdan geçiyor. Ancak etkisi bununla sınırlı değil.Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10’u bu rota üzerinden ilerliyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden Avrupa’ya gönderilen konteynerlerin önemli bir bölümü Süveyş Kanalı üzerinden Babül Mendeb’i kullanıyor.Eğer hem Babül Mendeb hem de Hürmüz Boğazı aynı anda kapanırsa, küresel petrol ve gaz arzının yaklaşık dörtte biri sekteye uğrayabilir. Bu da enerji fiyatlarında sert artışlara, tedarik zincirlerinde aksamalara ve küresel enflasyonda yeni bir dalgaya yol açabilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

