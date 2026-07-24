https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-bilisim-sirketi-sahibi-tutuklandi-1107532240.html
Gülistan Doku soruşturması: Bilişim şirketi sahibi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturması: Bilişim şirketi sahibi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T19:46+0300
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca ve eski güvenlik korucubaşı Y.A. yer aldı.Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamaları kapsamında tutuklandı.Aca'nın tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Handan Sonel ve Y.A'nın savcılık işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/gulistan-doku-sorusturmasi-eski-vali-sonelin-esi-ile-2-supheli-adliyede-1107514893.html
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gülistan doku, tunceli, elazığ, malatya, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
gülistan doku, tunceli, elazığ, malatya, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Gülistan Doku soruşturması: Bilişim şirketi sahibi tutuklandı
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca ve eski güvenlik korucubaşı Y.A. yer aldı.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamaları kapsamında tutuklandı.
Aca'nın tutuklanmasıyla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar tutuklanan şüpheli sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Handan Sonel ve Y.A'nın savcılık işlemlerinin sürdüğü bildirildi.