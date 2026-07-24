Erdoğan'dan NATO zirvesi yorumu: 'Kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti'

Geri dönüşler çok olumluydu. Sürekli teşekkür telgrafları ve telefonlar oldu. Özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı başta Trump olmak üzere liderler çok farklı bir duygu içindeydiler. Duygularını da yemekte ve yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler eşi ile birlikte yaptıkları defilede olsun yemekte olsun, mutluluklarını çok farklı şekilde paylaştılar.