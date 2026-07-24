https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/erdogandan-nato-zirvesi-yorumu-kendilerine-yaptigimiz-ikram-gelen-misafirlerimizi-hosnut-etti-1107524566.html
Erdoğan'dan NATO zirvesi yorumu: 'Kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti'
Erdoğan'dan NATO zirvesi yorumu: 'Kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin olumlu geçtiğini belirtti ve "kendilerine yaptığımız ikram izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti" dedi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T15:05+0300
2026-07-24T15:05+0300
2026-07-24T15:19+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085324519_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_c7536451e8c3fd1097ba97d8616318f0.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında konuştu.Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin, "Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl ile orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya'yı göstererek bir gün açılacak derdi. 6. senesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz." dedi. Ankara'daki NATO zirvesiDünya Kupası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/abdnin-nato-temsilcisi-whitaker-kievde-zelenskiy-ile-trumpin-savunma-anlasmasini-gorustuk-1107474088.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1c/1085324519_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_d90e11af23804526e29438cacba338d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan NATO zirvesi yorumu: 'Kendilerine yaptığımız ikram gelen misafirlerimizi hoşnut etti'
15:05 24.07.2026 (güncellendi: 15:19 24.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin olumlu geçtiğini belirtti ve "kendilerine yaptığımız ikram izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında konuştu.
Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin, "Yeniden ibadete açmak bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl ile orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya'yı göstererek bir gün açılacak derdi. 6. senesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz." dedi.
Geri dönüşler çok olumluydu. Sürekli teşekkür telgrafları ve telefonlar oldu. Özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram izzet gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı başta Trump olmak üzere liderler çok farklı bir duygu içindeydiler. Duygularını da yemekte ve yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler eşi ile birlikte yaptıkları defilede olsun yemekte olsun, mutluluklarını çok farklı şekilde paylaştılar.
Sanchez böyle bir mutluluğu, biz dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması en doğal hakkı. İnşallah bizlere de nasip olur. Dünya Şampiyonluğunu yaşarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi.