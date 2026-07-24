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En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
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tbmm, emekli
tbmm, emekli

En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi

17:26 24.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah KurtarTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi.
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