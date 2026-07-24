https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-duzenleme-tbmmde-kabul-edildi-1107528764.html
En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T17:26+0300
2026-07-24T17:26+0300
2026-07-24T17:26+0300
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tbmm, emekli
En düşük emekli maaşı belli oldu: Düzenleme TBMM'de kabul edildi
Ayrıntılar geliyor
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi.