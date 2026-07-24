https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/dogu-akdenizde-enerji-dengesi-degisiyor-navtex-ilan-edildi-oruc-reis-gorevde-1107522377.html

Doğu Akdeniz'de enerji dengesi değişiyor: NAVTEX ilan edildi, Oruç Reis görevde

Doğu Akdeniz'de enerji dengesi değişiyor: NAVTEX ilan edildi, Oruç Reis görevde

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de başlattığı sismik araştırmalar bölgesel dengeleri yeniden gündeme taşıdı... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T15:07+0300

2026-07-24T15:07+0300

2026-07-24T15:07+0300

görüş

ali deniz kutluk

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

navtex

sputnik türkiye

i̇srail

türkiye

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Türkiye, Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de kritik bir adım attı. Yayımlanan NAVTEX kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, planlanan boru hattı güzergahında 30 Ağustos'a kadar etüt çalışmaları yürütecek. Projenin temel hedefi, Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve daha düşük maliyetle doğalgaz teminini sağlamak olarak açıklanırken, söz konusu hamle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail basınında da geniş yankı buldu. Sputnik Türkiye'ye değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, projenin yalnızca enerji arzını değil, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri de etkileyebilecek stratejik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.'Kuzey Kıbrıs’ın gaz ihtiyacı karşılanacak’Ali Deniz Kutluk, planlanan boru hattının öncelikli hedefinin Kuzey Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını güvence altına almak olduğunu belirterek, projenin teknik olarak adadaki tüm kesimlere fayda sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti:'Güney Kıbrıs iş birliği yaparsa ortak enerji güvenliği mümkün olabilir'Projenin Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Güney Kıbrıs ilişkilerine olası etkilerini değerlendiren Kutluk, Atina'nın süreçte doğrudan belirleyici bir aktör olmayacağını söyledi:'Enerji projelerinden önce bölgede barış ve istikrar sağlanmalı'Önümüzdeki yıllarda Doğu Akdeniz enerji haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kutluk, bölgedeki siyasi ve askeri risklerin enerji projelerinin önünde en büyük engel olduğunu söyledi. İran merkezli gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından yeni belirsizlikler oluşturduğunu vurgulayan Kutluk, kalıcı enerji projelerinin ancak istikrar ortamında hayata geçirilebileceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/turkiye-ve-kuzey-kibris-arasinda-mutabakat-imzalandi-adaya-dogalgaz-sevk-edilecek-1107173012.html

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

i̇srail

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ali deniz kutluk, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, navtex, sputnik türkiye, i̇srail, türkiye