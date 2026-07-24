https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/dogu-akdenizde-enerji-dengesi-degisiyor-navtex-ilan-edildi-oruc-reis-gorevde-1107522377.html
Doğu Akdeniz'de enerji dengesi değişiyor: NAVTEX ilan edildi, Oruç Reis görevde
Doğu Akdeniz'de enerji dengesi değişiyor: NAVTEX ilan edildi, Oruç Reis görevde
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de başlattığı sismik araştırmalar bölgesel dengeleri yeniden gündeme taşıdı... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T15:07+0300
2026-07-24T15:07+0300
2026-07-24T15:07+0300
görüş
ali deniz kutluk
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Türkiye, Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de kritik bir adım attı. Yayımlanan NAVTEX kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, planlanan boru hattı güzergahında 30 Ağustos'a kadar etüt çalışmaları yürütecek. Projenin temel hedefi, Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve daha düşük maliyetle doğalgaz teminini sağlamak olarak açıklanırken, söz konusu hamle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail basınında da geniş yankı buldu. Sputnik Türkiye'ye değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, projenin yalnızca enerji arzını değil, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri de etkileyebilecek stratejik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.'Kuzey Kıbrıs’ın gaz ihtiyacı karşılanacak’Ali Deniz Kutluk, planlanan boru hattının öncelikli hedefinin Kuzey Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını güvence altına almak olduğunu belirterek, projenin teknik olarak adadaki tüm kesimlere fayda sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti:'Güney Kıbrıs iş birliği yaparsa ortak enerji güvenliği mümkün olabilir'Projenin Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Güney Kıbrıs ilişkilerine olası etkilerini değerlendiren Kutluk, Atina'nın süreçte doğrudan belirleyici bir aktör olmayacağını söyledi:'Enerji projelerinden önce bölgede barış ve istikrar sağlanmalı'Önümüzdeki yıllarda Doğu Akdeniz enerji haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kutluk, bölgedeki siyasi ve askeri risklerin enerji projelerinin önünde en büyük engel olduğunu söyledi. İran merkezli gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından yeni belirsizlikler oluşturduğunu vurgulayan Kutluk, kalıcı enerji projelerinin ancak istikrar ortamında hayata geçirilebileceğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/turkiye-ve-kuzey-kibris-arasinda-mutabakat-imzalandi-adaya-dogalgaz-sevk-edilecek-1107173012.html
kuzey kıbrıs
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Başak Koçak
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ali deniz kutluk, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, navtex, sputnik türkiye, i̇srail, türkiye
ali deniz kutluk, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, navtex, sputnik türkiye, i̇srail, türkiye
Doğu Akdeniz'de enerji dengesi değişiyor: NAVTEX ilan edildi, Oruç Reis görevde
Özel
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de başlattığı sismik araştırmalar bölgesel dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, projenin hem Kuzey Kıbrıs’ın enerji güvenliğini hem de yeni bir enerji koridorunun kapısını aralayabileceğini söyledi.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Doğu Akdeniz'de kritik bir adım attı. Yayımlanan NAVTEX kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, planlanan boru hattı güzergahında 30 Ağustos'a kadar etüt çalışmaları yürütecek. Projenin temel hedefi, Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve daha düşük maliyetle doğalgaz teminini sağlamak olarak açıklanırken, söz konusu hamle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail basınında da geniş yankı buldu. Sputnik Türkiye'ye değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, projenin yalnızca enerji arzını değil, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri de etkileyebilecek stratejik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
'Kuzey Kıbrıs’ın gaz ihtiyacı karşılanacak’
Ali Deniz Kutluk, planlanan boru hattının öncelikli hedefinin Kuzey Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını güvence altına almak olduğunu belirterek, projenin teknik olarak adadaki tüm kesimlere fayda sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti:
"Bu proje iki doğal gaz hattını Kıbrıs adasının kuzeyine ulaştıracak ve gaz ihtiyacını karşılayacak. Hem Türklerin hem de isterlerse Rumların. Ama Kilise ve politik “doğruluk” adına istenmeyeceğini beklemek daha makul.”
'Güney Kıbrıs iş birliği yaparsa ortak enerji güvenliği mümkün olabilir'
Projenin Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Güney Kıbrıs ilişkilerine olası etkilerini değerlendiren Kutluk, Atina'nın süreçte doğrudan belirleyici bir aktör olmayacağını söyledi:
"Yunanistan bu konunun dışında kalacaktır. Güney Kıbrıs ise aşırı tutumlardan vazgeçerse Kuzey Kıbrıs ile iş birliği yaparak ortak enerji güvenliği oluşturabilir. Ancak Rum tarafının saldırgan ve aşırı milliyetçi yaklaşımı dikkate alındığında bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük."
'Enerji projelerinden önce bölgede barış ve istikrar sağlanmalı'
Önümüzdeki yıllarda Doğu Akdeniz enerji haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kutluk, bölgedeki siyasi ve askeri risklerin enerji projelerinin önünde en büyük engel olduğunu söyledi. İran merkezli gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından yeni belirsizlikler oluşturduğunu vurgulayan Kutluk, kalıcı enerji projelerinin ancak istikrar ortamında hayata geçirilebileceğini ifade etti:
"Mevcut belirsizlikler nedeniyle enerjiden önce bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi gerekiyor. İran merkezli çatışmaların Doğu Akdeniz ve Süveyş hattına yayılma ihtimali de bulunurken, 5-10 yıllık enerji projeksiyonları yapmak için henüz erken."