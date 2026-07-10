Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında mutabakat imzalandı: Adaya doğalgaz sevk edilecek

Bu tarihi mutabakatla, Anamur ile Teknecik arasında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattının inşasına yönelik süreç başlıyor. Hattın 97 kilometresi denizden, 4 kilometresi ise karadan geçecek. Çift yönlü gaz akışına imkân sağlayacak şekilde tasarlanacak hat, Türkiye ile KKTC arasındaki enerji entegrasyonunu daha da güçlendirecek.