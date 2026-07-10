https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/turkiye-ve-kuzey-kibris-arasinda-mutabakat-imzalandi-adaya-dogalgaz-sevk-edilecek-1107173012.html
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında mutabakat imzalandı: Adaya doğalgaz sevk edilecek
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında mutabakat imzalandı: Adaya doğalgaz sevk edilecek
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı için mutabakat zaptı imzalandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T19:02+0300
2026-07-10T19:02+0300
2026-07-10T19:02+0300
türki̇ye
kuzey kıbrıs
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz dağıtım merkezi
doğalgaz yatağı
doğu akdeniz'de doğalgaz aramaları
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında doğal gaz tedarikini kapsayan mutabakat zaptını imzaladı.Anlaşma kapsamında, Anamur'dan Teknecik'e uzanacak 101 kilometrelik deniz altı doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.'Çift yönlü gaz akışına imkân sağlayacak'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/disisleri-bakanligindan-avrupa-parlamentosunun-kibris-kararina-tepki-karar-yok-hukmunde-1107153413.html
türki̇ye
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz dağıtım merkezi, doğalgaz yatağı, doğu akdeniz'de doğalgaz aramaları
kuzey kıbrıs, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz dağıtım merkezi, doğalgaz yatağı, doğu akdeniz'de doğalgaz aramaları
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında mutabakat imzalandı: Adaya doğalgaz sevk edilecek
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı için mutabakat zaptı imzalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında doğal gaz tedarikini kapsayan mutabakat zaptını imzaladı.
Anlaşma kapsamında, Anamur'dan Teknecik'e uzanacak 101 kilometrelik deniz altı doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
'Çift yönlü gaz akışına imkân sağlayacak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu tarihi mutabakatla, Anamur ile Teknecik arasında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattının inşasına yönelik süreç başlıyor. Hattın 97 kilometresi denizden, 4 kilometresi ise karadan geçecek. Çift yönlü gaz akışına imkân sağlayacak şekilde tasarlanacak hat, Türkiye ile KKTC arasındaki enerji entegrasyonunu daha da güçlendirecek.