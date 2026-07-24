https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/cankaya-belediyesi-sorusturmasi-2-tutuklama-1-adli-kontrol-1107531712.html
Çankaya Belediyesi soruşturması: 2 tutuklama, 1 adli kontrol
Çankaya Belediyesi soruşturması: 2 tutuklama, 1 adli kontrol
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T19:29+0300
2026-07-24T19:29+0300
2026-07-24T19:29+0300
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çankaya belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu belirtildi.Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan Hasan Karabulut'un da aralarında olduğu 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında daha önce 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla 25 şüphelinin tutuklandığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/eyupsultan-belediye-baskan-yardimcisi-gozaltina-alindi-1107454205.html
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ankara, hasan karabulut, çankaya belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı
ankara, hasan karabulut, çankaya belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı
Çankaya Belediyesi soruşturması: 2 tutuklama, 1 adli kontrol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu belirtildi.
Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan Hasan Karabulut'un da aralarında olduğu 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında daha önce 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla 25 şüphelinin tutuklandığı açıklanmıştı.