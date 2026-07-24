https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/cankaya-belediyesi-sorusturmasi-2-tutuklama-1-adli-kontrol-1107531712.html

Çankaya Belediyesi soruşturması: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Çankaya Belediyesi soruşturması: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T19:29+0300

2026-07-24T19:29+0300

2026-07-24T19:29+0300

türki̇ye

ankara

hasan karabulut

çankaya belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu belirtildi.Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan Hasan Karabulut'un da aralarında olduğu 2 kişi tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında daha önce 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla 25 şüphelinin tutuklandığı açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/eyupsultan-belediye-baskan-yardimcisi-gozaltina-alindi-1107454205.html

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ankara, hasan karabulut, çankaya belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı