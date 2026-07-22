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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
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İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil üç kişi, Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve belediye iştiraki çalışanı B.E. gözaltına alındı.Çankaya Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü.Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cankaya-belediye-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-gizli-tanik-beyanlarini-kabul-etmedi-ihalede-1107276769.html
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türkiye, hüseyin can güner, ankara, chp, çankaya belediyesi, çankaya, cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, hüseyin can güner, ankara, chp, çankaya belediyesi, çankaya, cumhuriyet başsavcılığı

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

11:37 22.07.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AA
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İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil üç kişi, Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve belediye iştiraki çalışanı B.E. gözaltına alındı.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü.
Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hüseyin Can Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
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