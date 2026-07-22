https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/eyupsultan-belediye-baskan-yardimcisi-gozaltina-alindi-1107454205.html

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil üç kişi, Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T11:37+0300

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hüseyin can güner

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chp

çankaya belediyesi

çankaya

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında İstanbul'da CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve belediye iştiraki çalışanı B.E. gözaltına alındı.Çankaya Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüldü.Gözaltı kararının gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cankaya-belediye-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-gizli-tanik-beyanlarini-kabul-etmedi-ihalede-1107276769.html

türki̇ye

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çankaya

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türkiye, hüseyin can güner, ankara, chp, çankaya belediyesi, çankaya, cumhuriyet başsavcılığı