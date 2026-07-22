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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/idam-cezasina-carptirilmisti-eski-banglades-basbakani-hasina-ulkesine-geri-donecegini-acikladi-1107459170.html
İdam cezasına çarptırılmıştı: Eski Bangladeş Başbakanı Hasina ülkesine geri döneceğini açıkladı
İdam cezasına çarptırılmıştı: Eski Bangladeş Başbakanı Hasina ülkesine geri döneceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam kararına rağmen ülkesine döneceğini ve mahkeme önüne çıkacağını açıkladı. Hasina ayrıca... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T13:29+0300
2026-07-22T13:29+0300
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bangladeş
başbakan şeyh hasina
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Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam cezasına rağmen ülkesine dönerek yargılanacağını açıkladı.Japon haber ajansı Kyodo'ya yazılı açıklamalarda bulunan Hasina, Bangladeş'e dönme kararından vazgeçmeyeceğini belirterek, "Bangladeş'e döneceğim, mahkeme önüne çıkacağım. Beni hapsetmek isteyebilirler, beni asmak bile isteyebilirler. Bu riskleri biliyorum" ifadelerini kullandı.2024 yılında ülkesinden ayrılmasına neden olan protestolarda göstericilerin öldürülmesi talimatını verdiği yönündeki suçlamaları reddeden Hasina, olayların siyasi rakipleri tarafından manipüle edildiğini savundu.Hasina, protestoların bağımsız yabancı adli tıp uzmanları tarafından incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını öne sürerek, göstericilerin hangi silah ve mermilerle vurulduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.Protestoların ardından Hindistan'a gitmiştiBangladeş'te Temmuz 2024'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılmasını öngören kararın ardından öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.Şiddet olaylarının büyümesi üzerine Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Daha sonra ülkede Muhammed Yunus liderliğinde geçici hükümet kurulmuş, 12 Şubat'ta yapılan seçimleri ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) kazanmıştı.Hasina, protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmış, ayrıca yolsuzluk suçlamaları nedeniyle de hapis cezaları almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/baris-orgutu-bati-seriada-filistin-koylerinden-keciler-calindi--1107458526.html
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bangladeş, başbakan şeyh hasina, hindistan
bangladeş, başbakan şeyh hasina, hindistan

İdam cezasına çarptırılmıştı: Eski Bangladeş Başbakanı Hasina ülkesine geri döneceğini açıkladı

13:29 22.07.2026
© AP Photo / Mikhail MetzelBangladeş’in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu
Bangladeş’in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Mikhail Metzel
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Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam kararına rağmen ülkesine döneceğini ve mahkeme önüne çıkacağını açıkladı. Hasina ayrıca 2024'teki protestolarda göstericilerin öldürülmesi talimatını verdiği iddialarını reddetti.
Eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, hakkında verilen idam cezasına rağmen ülkesine dönerek yargılanacağını açıkladı.
Japon haber ajansı Kyodo'ya yazılı açıklamalarda bulunan Hasina, Bangladeş'e dönme kararından vazgeçmeyeceğini belirterek, "Bangladeş'e döneceğim, mahkeme önüne çıkacağım. Beni hapsetmek isteyebilirler, beni asmak bile isteyebilirler. Bu riskleri biliyorum" ifadelerini kullandı.
2024 yılında ülkesinden ayrılmasına neden olan protestolarda göstericilerin öldürülmesi talimatını verdiği yönündeki suçlamaları reddeden Hasina, olayların siyasi rakipleri tarafından manipüle edildiğini savundu.
Hasina, protestoların bağımsız yabancı adli tıp uzmanları tarafından incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını öne sürerek, göstericilerin hangi silah ve mermilerle vurulduğunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Protestoların ardından Hindistan'a gitmişti

Bangladeş'te Temmuz 2024'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılmasını öngören kararın ardından öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı.
Şiddet olaylarının büyümesi üzerine Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Daha sonra ülkede Muhammed Yunus liderliğinde geçici hükümet kurulmuş, 12 Şubat'ta yapılan seçimleri ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) kazanmıştı.
Hasina, protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idam cezasına çarptırılmış, ayrıca yolsuzluk suçlamaları nedeniyle de hapis cezaları almıştı.
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