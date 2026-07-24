https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/bakanlik-1874-sozlesmeli-personel-alacagini-duyurdu-aranan-sartlar-ve-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1107513234.html

Bakanlık, 1874 sözleşmeli personel alacağını duyurdu: Aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu

Bakanlık, 1874 sözleşmeli personel alacağını duyurdu: Aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1875 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Aranan şartlar ve başvuru tarihleri belli oldu. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T10:47+0300

2026-07-24T10:47+0300

2026-07-24T10:47+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

iş ilanı

sözleşmeli personel

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Tarım ve Orman Bakanlığı aralarında mühendis, veteriner, avukat, biyologların da bulunduğu 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvuruların 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacağını duyurdu. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi branşlardan kaç kişi alınacak? Başvurular nereden yapılacak?Kimler istihdam edilecek?Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak.Başvurular nereden yapılacak?Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.Başvuruların sonuçları nereden açıklanacak?Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

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tarım ve orman bakanlığı, iş ilanı, sözleşmeli personel